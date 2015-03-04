"Динамо" обыграло "Зарю" в 1/4 финала Кубка Украины

Судьба матча была решена в первые полчаса игры, сообщает официальный сайт турнира.

Несмотря на тяжелые погодные условия (игра в Запорожье началась при сильном снегопаде), киевляне активно провели первые минуты и быстро воплотили свое преимущество в гол. На 12-й минуте вратарь луганчан Андрей Полтавцев в своей штрафной площади нарушил правила в столкновении с Виталием Буяльским и Олег Гусев реализовал пенальти. А спустя 20 минут, на 32-й, гол забил Артем Кравец. Игрок вышел один на один с вратарем после паса Буяльского и с линии вратарской поразил ворота. После перерыва луганчане сумели отыграть один гол, когда на 50-й минуте отличился Никита Каменюка, но большего "Заря" сделать не смогла. "Динамо" выиграло с минимальным счетом.

Ранее сегодня состоялся первый матч в рамках 1/4 финала Кубка Украины, в котором в Полтаве "Ворскла" принимала донецкий "Олимпик" и сыграли вничью - 0:0. В заключительном матче дня, в 19.00, харьковский "Металлист" примет во Львове донецкий "Шахтер". Матч был перенесен во Львов по требованию МВД, запретившего проводить футбольные соревнования в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Дирекция Премьер-лиги перенесла матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу на более поздний срок по просьбе МВД. В Одессе правоохранительные органы также не разрешили провести матч по вопросам безопасности, но ФК "Черноморец" отказался проводить матч в другом городе.