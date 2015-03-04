Исполком ФФУ изменил даты проведения туров Премьер-лиги ради интересов национальной сборной

Исполнительным комитетом Федерации футбола Украины было рассмотрено обращение главного тренера национальной сборной команды Украины Михаила Фоменко с ходатайством о внесении изменений в план-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2014/2015 гг., сообщает пресс-служба ФФУ.

Рассмотрев ходатайство, Исполком ФФУ с целью проведения полноценной подготовки к матчам квалификационного раунда ЧЕ-2016 сборной Украины с командами Испании (27 марта в Севилье) и Люксембурга (14 июня во Львове) решил внести изменения в план-календарь Премьер-лиги сезона 2014/2015 гг., а именно перенести туры чемпионата (базовые дни):

18 тур - с 21.03.2015 г. на 04.04.2015 г.;

19 тур - с 04.04.2015 г. на 11.04.2015 г.;

20 тур - с 11.04.2015 г. на 18.04.2015 г.;

21 тур - с 18.04.2015 г. на 25.04.2015 г.;

22 тур - с 25.04.2015 г. на 02.05.2015 г.;

23 тур - с 02.05.2015 г. на 09.05.2015 г.;

24 тур - с 09.05.2015 г. на 16.05.2015 г.;

25 тур - с 16.05.2015 г. на 24.05.2015 г.;

26 тур - с 24.05.2015 г. на 30.05.2015 г.;

Кроме того, было решено перенести финал розыгрыша Кубка Украины сезона 2014/2015 гг. с 31 мая на 4 июня.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дирекции УПЛ сообщили, что представители большинства клубов высказались против изменений в календаре сезона.