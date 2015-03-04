За 100 дней до начала I Европейских игр в Баку представили медали соревнований

Иконография золотых, серебряных и бронзовых медалей разработана в соответствии с брэндингом Игр Баку 2015, сообщается в релизе Оргкомитета соревнований.

Дизайн медали, в центре которой расположен логотип Баку 2015, олицетворяет динамичный, красивый город с богатой культурой, а на обратной стороне медали изображены эмблема и словесный товарный знак Европейского Олимпийского Комитета.

Дизайн медали был создан известной ювелирной компанией Адамас – автором медалей Сочинской Олимпиады 2014 года и Зимних Паралимпийских Игр, в сотрудничестве с азербайджанским художником Наргиз Гусейновой. Производство медалей будет осуществлено компанией Azersouvenir.

Министр молодежи и спорта Азербайджана и Главный Исполнительный Директор Комитета Баку 2015 Азад Рагимов сказал: «Мы намерены награждать участников первых Европейских Игр медалями уникального дизайна, соответствующего духу Игр. До начала Игр осталось всего 100 дней, и я уверен, что эти прекрасные медали вдохновят спортсменов, и в большей степени повысят желание людей смотреть Игры в июне».

Директор департамента по обслуживанию спортсменов и операциям Комитета Баку 2015 Джеймс Маклауд добавил: «Завоевание медалей во время первых Европейских Игр станет решающим моментом в карьере спортсменов, принимающих участие в Играх. Дизайн медалей передает этот дух, а также творчески отображает азербайджанские мотивы, славящие эту страну».

Главный Операционный Директор Баку 2015 Саймон Клег сказал: «Я также рад отметить начало отсчета 100 дней до соревнований с представления дизайна медалей первых Европейских игр и с нетерпением жду начала этого великого спортивного события, где будут принимать участие спортсмены со всего континента. Мы очень хотим обеспечить для спортсменов отличные условия, где они могут добиться успеха, и я считаю, что этот превосходный дизайн медалей обеспечит признание, стоящее наших усилий».

Как сообщал УНИАН, Европейские игры, которые пройдут с 12 по 28 июня 2015 года в Баку, являются первыми в истории Европейского континента. В общей сложности в 2015 году в Баку будут проведены 20 спортивных состязаний: 16 по олимпийским видам спорта и четыре - неолимпийским видам спорта. Более шести тысяч спортсменов со всех концов Европы будут представлять свои страны на протяжении 17 дней соревнований.