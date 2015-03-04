Украинка Козлова проиграла матч второго раунда теннисного турнира в Куала-Лумпуре

В матче второго круга дончанка за 59 минут уступила бывшему игроку Топ-20 мирового рейтинга немецкой теннисистке Юлии Гергес со счетом 1:6, 2:6, сообщает Теннисный портал Украины.

Украинка выиграла все три гейма на своей подаче, в то время как на подаче соперницы практически не имела шансов на успех. В то же время, немецкая теннисистка сделала 4 брейка на подаче украинки.

Турнир BMW Malaysian Open (призовой фонд - 250 тыс. долларов) является весьма престижным в Серии WTA. В нынешнем году его посев возглавила 5-й номер мирового рейтинга Каролин Возняцки из Дании.

Соревнования в Куала-Лумпуре продлятся до 8 марта.