Украинка Козлова проиграла матч второго раунда теннисного турнира в Куала-Лумпуре
17:49, 04 марта 2015Спорт
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Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Екатерина Козлова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Малайзии / sport-xl.org
В матче второго круга дончанка за 59 минут уступила бывшему игроку Топ-20 мирового рейтинга немецкой теннисистке Юлии Гергес со счетом 1:6, 2:6, сообщает Теннисный портал Украины.
Украинка выиграла все три гейма на своей подаче, в то время как на подаче соперницы практически не имела шансов на успех. В то же время, немецкая теннисистка сделала 4 брейка на подаче украинки.
Турнир BMW Malaysian Open (призовой фонд - 250 тыс. долларов) является весьма престижным в Серии WTA. В нынешнем году его посев возглавила 5-й номер мирового рейтинга Каролин Возняцки из Дании.
Соревнования в Куала-Лумпуре продлятся до 8 марта.
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