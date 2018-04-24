ЧМ по биатлону: главный зимний старт Украины

Первый постолимпийский сезон стал весьма успешным для украинской команды. Несмотря на не самые радужные прогнозы накануне начала нового четырехлетнего цикла, все оказалось далеко не так мрачно. Из четверки олимпийских чемпионок Сочи-2014 карьеру официально завершила только Елена Пидгрушная, ушедшая в «большую политику». Получив предложение занять уютное кресло замминистра Министерства молодежи и спорта Украины, титулованная спортсменка (чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, победитель и призер этапов Кубка мира) решила, что закончить карьеру было бы логично после завоевания наивысшего из всех возможных титулов – олимпийского. Почти весь сезон 2014/15 пропустила и Вита Семеренко. Но совсем по другой причине. Спортсменка участвовала в этапах Кубка мира в начале сезона и провела несколько гонок, но затем почувствовала острые боли в спине (дала о себе знать старая травма) и вынуждена была прервать выступления. Как оказалось, до конца сезона.

Тем не менее, взвалившие на себя бремя лидерства в команде Валентина Семеренко и Юлия Джима отлично справились с поставленной задачей, постоянно удерживая сборную в лидерах, как в личных гонках, так и в эстафетах. Многие годы считающаяся опорой эстафетной команды Джима, в очередной раз подтвердила свое реноме, приведя ослабленную команду к бронзе этапа Кубка мира, а младшая из сестер Семеренко (младше Виты на 15 минут) - Валентина - четырежды покорила подиум личных гонок. Наконец, в этом сезоне не отставали мужчины, чьи успехи все последние годы были крайне редкими. А благодаря повышению уровня их результатов, сборная Украины сумела завоевать и награды в миксте – смешанной эстафете.

В общем, подводя итоги сезона в Кубке мира (после Чемпионата мира останется провести только один этап Кубка) можно констатировать, что биатлон остался «на уровне», по-прежнему являясь единственным зимним видом спорта в Украине, где болельщик готов пристально следить за соревнованиями, ожидая успеха соотечественников. В любой гонке.

Еще лет 5-10 назад спортивная Украина могла похвастать успехами в фигурном катании, фристайле и, периодически, лыжных гонках. Кроме того, сборная по хоккею регулярно участвовала в чемпионатах мира в элитном дивизионе, а также попала в число участником Олимпиады-2002 в американском Солт-Лэйк-Сити. Но… Ситуация в стране вынуждает наших лучших атлетов искать счастья на чужой стороне. И вот уже Алла Цупер становится олимпийской чемпионкой Сочи-2014 по фристайлу под флагом Беларуси. Фигуристка Алена Савченко в паре с Робином Шолковы приносит медаль Германии, а Татьяна Волосожар в дуэте с Максимом Траньковым – России. Лыжница Валентина Шевченко уже считается ветераном и объективно не может претендовать на награды. А в отечественном хоккее только в середине февраля сумели создать четвертую клубную команду для проведения полноценного чемпионата страны. О сборной, которая уже 7 лет выступает во второстепенных дивизионах ЧМ, речи в такой ситуации не идет вообще. После Олимпиады в Сочи прошел уже целый год, а воз и ныне там…

Семеренко-младшая и все остальные

В силу обстоятельств, приведенных выше, явным лидером сборной Украины в нынешнем сезоне стала Валентина Семеренко. Собственно, иначе и быть не могло. Но, что порадовало особенно, так это оставшийся стабильно высоким уровень результатов не только на фоне элиты мирового биатлона. Уже в первой индивидуальной гонке сезона, на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде, украинка показала 100-процентный результат на огневых рубежах, что помогло ей занять 3-е место. Высокой скоростью прохождения дистанции она в начале сезона похвастать не могла (отстала от соперниц более чем на 2 с половиной минуты), но решающей оказалась все-таки стрельба. Более того, если бы основные оппонентки - белоруска Дарья Домрачева и финка Кайса Маккарайнен -промахнулись бы еще хоть раз, Семеренко вообще могла бы претендовать на победу. А то, что Валентина универсал, она доказала уже в следующих гонках этого же этапа. В спринте украинка заняла 6-е место, а, спустя сутки, в гонке преследования, заняла 2-е место, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне. При этом в двух гонках подряд – индивидуальной и спринте - она ни разу не позволила себе промахнуться. «Выстрелив» на старте сезона, украинка затем пополнила свой медальный багаж на 3-м этапе КМ в конце декабря в словенской Поклюке, где дважды была «бронзовой» - в спринте и гонке преследования. Кстати, после этого этапа она вышла на 2-е место в общем зачете Кубка мира, уступая только Маккарайнен.

В середине сезона Семеренко была уже не так хороша, плюс, несколько раз от спортсменки отвернулась удача. На 5-м этапе КМ в немецком Рупольдинге, в середине января, она дважды подряд финишировала на 4-м месте – в спринте и масс-старте. Впрочем, в январе свою медаль она все-таки добыла. В конце месяца, на 6-м этапе в Антерсельве, украинка взяла бронзу в эстафете с подругами по команде Джимой, Натальей Бурдыгой и Ольгой Абрамовой.

Последнюю медаль лидер женской сборной Украины добыла 6 февраля, за месяц до старта ЧМ, когда украинская четверка в смешанной эстафете финишировала третьей. Тогда бронзу также завоевали Ирина Варвинец, Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов. А вот в личных дисциплинах Семеренко по-прежнему остается без наград, уже два с половиной месяца. Из-за чего она с промежуточного 2-го места в общем зачете КМ опустилась на 4-е и уже больше чем на 200 баллов отстает от дуэта лидеров Маккарайнен – Домрачева. Теперь наша лидер сможет побороться разве что за 3-е место в генеральной классификации по итогам сезона. Обогнать по очкам Веронику Виткову из Чехии украинке вполне по силам.

В какой-то мере сенсационным в этом сезоне стало выступление Сергея Семенова. Достаточно опытный 26-летний спортсмен, за плечами которого уже две Олимпиады – в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 - крайне редко попадает на пьедестал почета, не говоря уже о призовых местах в зачете КМ. Тем не менее, в этом сезоне он реально претендует на… победу в одной дисциплине, так называемый малый «Хрустальный глобус». Для Семенова и ранее «коронными» считались две дисциплины – индивидуальная гонка и смешанная эстафета. Но если до начала сезона 2014/15 он выиграл лишь три награды отдельных гонок КМ за всю карьеру, то в нынешнем сезоне – еще три. И это, возможно, не предел. И индивидуальная гонка, и эстафета-микст, будут в перечне дисциплин на Чемпионате мира. При этом, «микст» открывает программу соревнований.

Помимо уже упоминавшийся бронзы в смешанной эстафете на этапе КМ в Антерсельве, Семенов отличился еще дважды. В индивидуальной гонке на стартовом этапе КМ в Эстерсунде он завоевал серебро, уступив только норвежцу Эмилю-Хегле Свендсену. А в аналогичной гонке 12 февраля, на этапе в норвежском Холменколлене, показал третий результат, уступив французу Мартену Фуркаду и россиянину Евгению Гараничеву. Но… В программе КМ в этом сезоне были только две индивидуальные гонки. И в зачете индивидуальных гонок Семенов лидирует с явным преимуществом над соперниками. У него 102 балла, в то время как у Михала Шлезингира из Чехии – 82, а у россиянина Антона Шипулина – 80. Да, за победу в одной отдельно взятой гонке спортсмену начисляется 60 баллов и есть еще много тех, кто вполне может победить в гонке Чемпионата мира и обогнать украинца в общем зачете. Но это возможно при условии откровенно провального выступления самого Семенова, который может не попасть в очковую зону. Если же он соберется и достойно проведет гонку, то окажется «в дамках» - с медалью мирового первенства и малым «Хрустальным глобусом» в придачу. Достижение для украинского биатлона – уникальное. Еще ни разу в истории сборной Украины никто не удостаивался «Хрустального глобуса». Универсал Елена Зубрилова, доминировавшая на мировых трассах в середине 90-х годов, дважды занимала второе место в общем зачете, проигрывая Магдалене Форсберг из Швеции и оставаясь в шаге от большого «глобуса». А наши современные звезды – Валентина и Вита Семеренко - попадали в Топ-3 на отдельных дистанциях, но до малого «глобуса» также не дотягивались. В мужской команде, разумеется, подобных успехов не было в принципе. И вот - реальный шанс. Важно, как им распорядится Семенов…

Еще одним успехом в нынешнем сезоне украинцы отметились в новой дисциплине – супермиксте. Экспериментальную смешанную гонку, где двое бегут по очереди спринтерские этапы, украинский дуэт Юлия Джима – Артем Тищенко завершил на 3-ме месте, уступив командам России и Норвегии. Впрочем, с точки зрения ЧМ этот результат ничего не значит. Эксперимент проходил в единственном числе и, если и будет повторен, то уже только в следующем сезоне.

Федерация ставит на молодость

Главным событием уже непосредственно накануне ЧМ стало определение состава команды. Украинцы объявили состав едва ли не самыми последними. А про то, что нас ждут «революционные» изменения, в кулуарах заговорили еще недели полторы назад. Впоследствии, домыслы общественности частично подтвердил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Руководитель ФБУ заявил о том, что лучшие юниорки Украины Юлия Журавок и Анастасия Меркушина попадут в заявку команды на чемпионат мира среди взрослых спортсменов.

«Меркушина и Журавок действительно поедут, но поедет и Ольга Абрамова, правда, как запасная, - отметил Брынзак, комментируя слухи о том, что «молодые» заменят Абрамову и Наталью Бурдыгу. - Абрамова будет заявлена на чемпионат и в любой момент может быть привлечена к гонкам. Всего в заявке у нас будет семь спортсменок. Логика решения такая, что на чемпионате мира нам не так важны 20-30-е места (которые могут занимать Бурдыга или Абрамова), а гораздо правильней, с точки зрения перспективы, обкатать молодых спортсменок, дать им возможность прочувствовать атмосферу такого турнира, показать девчонкам, что мы в них верим и готовы доверять».

Также президент федерации отметил: «Тройка основных спортсменок у нас есть (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Ирина Варвинец), и к ним будем добавлять молодежь. Надеемся, что одна из юниорок будет готова хорошо пробежать и эстафетный этап, но, в крайнем случае, если увидим, что Настя и Юля уставшие после нагрузок этого сезона, сможем воспользоваться и помощью Абрамовой».

19 февраля в Раубичах (Беларусь) Юлия Журавок стала чемпионкой мира среди юниорок в индивидуальной гонке. А спустя несколько дней к золоту ЧМ добавила бронзу в гонке преследования. В свою очередь, Анастасия Меркушина не смогла завоевать награду в Раубичах, но была в числе лидеров на Чемпионате Европы в эстонском Отепяя, где выиграла две золотые медали - в спринте и гонке преследования.

Кроме того, президент ФБУ, поощряет и перспективных биатлонистов-мужчин. «Также к подготовке мы привлекли Дмитрия Русинова. Пятерка наших ребят уже известна, а выбор между Русиновым и Владимиром Семаковым тренеры сделают на основании последнего сбора и контрольной тренировки», - говорил Брынзак за 8 дней до старта ЧМ. Впоследствии оказалось, что Русинов более достоин выступления на главном старте сезона. Переехавший в Украину из Подмосковья спортсмен, которому 26 февраля исполнилось 25 лет, пока еще не имеет весомых успехов на международных стартах. Зато, в его активе полный комплект медалей Унивесиады - по одному золоту, серебру и бронзе. Поездка на ЧМ – аванс от руководства украинской федерации и тренерского штаба сборной. И стоит надеяться, что этот шанс молодой биатлонист оправдает сполна. А украинские тренеры раскроют в нем то, что так и не увидели их коллеги из России.

Омолаживание команды – всегда рискованный шаг. И президент федерации об этом осведомлен, как никто другой. Впрочем, в данном случае риск сведен к минимуму. Лидеры у команды есть. Валентина Семеренко и Сергей Семенов готовы реально побороться за награды ЧМ. В эстафетах в нынешнем сезоне украинцы как-то не блещут. И медаль любого достоинства будет считаться приятным сюрпризом. А если еще вдруг «сверкнет» кто-то из молодых, так это будет только лишний «плюс» команде и ФБУ.

Наконец, ложкой дегтя в этой бочке оказалась информация, пришедшая буквально за двое суток до старта соревнований, непосредственно из Контиолахти. Юлия Джима приболела и может пропустить первые гонки Чемпионата мира. У спортсменки диагностировали ангину. И, вполне возможно, олимпийская чемпионка выступит только в индивидуальной гонке и эстафете. Такое предположение высказал Владимир Брынзак. Потеря существенная, но к старту главной своей гонки – женской эстафете – Джима должна уже быть в строю.

Чемпионат мира стартует уже в четверг смешанной эстафетой. Гонкой, где в нынешнем сезоне, мы уже однажды побывали на пьедестале. Правда, тогда не было проблем со здоровьем у Юлии Джимы. Но, с другой стороны, это шанс проявить себя кому-то из молодых. Разумеется, если тренерский штаб команды рискнет выпустить юниорок уже в первой гонке ЧМ.

В течение 11 дней болельщикам предстоит пережить 11 гонок. Помимо микста это будут по 5 мужских и женских стартов – спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты. Это будут главные 11 дней в нынешнем биатлонном году.

И нам будет за кого здесь поболеть.