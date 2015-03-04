Олимпийская чемпионка по биатлону Джима заболела и может пропустить старт Чемпионата мира

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете украинская биатлонистка Юлия Джима приболела и может пропустить первые гонки Чемпионата мира-2015, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины со ссылкой на президента ФБУ Владимира Брынзака.

"У Юли была температура, а сейчас есть подозрение на бронхит, - отметил Брынзак. - Команда прилетела в Финляндию в понедельник, будем смотреть на месте. Возможно, первые гонки она пропустит и будет готовиться только к эстафете и индивидуальной гонке".

Всего в рамках чемпионата мира проводится по 5 женских и мужских гонок, а также смешанная эстафета. В частности, в программе заявлены спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета и индивидуальная гонка.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира-2015 пройдет с 5 по 15 марта в Контиолахти (Финляндия).