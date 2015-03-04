185 украинских спортсменов завоевали лицензии на I Европейские игры Баку-2015

Во время лицензионного отбора уже 185 украинских спортсменов в 15 видах спорта получили лицензии, дающие право участия в соревнованиях, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Больше всего лицензий украинцы завоевали в плавании (19), пулевой стрельбе (18) гребле на байдарках и каноэ (16) и боксе (12). Кроме того, лицензию получила также команда по пляжному футболу (12 игроков).

Планируется, что состав украинской команды может насчитывать 220-230 спортсменов, которые будут представлены практически во всех видах спорта.

Европейские игры 2015 года в Баку пройдут с 12 по 28 июня и станут первыми в истории Играми для континента. В рамках игр будут проходить соревнования по 20 видам спорта: 16 олимпийских и 4 неолимпийским. Более 6 тысяч спортсменов со всех уголков Европы будут представлять свои страны в течение 17 дней соревнований. В 11 видах спорта будут разыграны лицензии на Игры XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.