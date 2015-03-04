Цуренко вышла во второй круг теннисного турнира в Монтеррее

В матче первого раунда киевлянка всего за 51 минуту обыграла 80-ю ракетку мира Шелби Роджерс из США - 6:2, 6:0, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету украинки 1 эйс и 2 двойные ошибки.

Следующей соперницей Цуренко стала Тими Башински из Швейцарии, которая в своем поединке первого круга одолела бельгийку Янину Викмайер 7:6 (8), 3:6, 6:4.

В то же время, еще одна представительница Украины Екатерина Бондаренко не сумела преодолеть квалификацию на этом турнире. В финале отборочного турнира киевлянка в упорнейшем матче уступила 90-й ракетке мира Тими Бабош из Венгрии - 5:7, 6:2, 4:6.

Поединок продолжался 2 часа 10 минут. На счету Бондаренко 4 эйса и 11 двойных ошибок.

Abierto Monterrey AFIRME Open продлится до 8 марта.