Папа Гуйе перешел из "Металлиста" в "Днепр"

Сделка состоялась незадолго до закрытия трансферного окна, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

Футболист подписал с клубом 3-летний контракт и будет играть под №30.

30-летний Папа Гуйе наиболее известен по выступлениям за харьковский "Металлист", где выступал восемь с половиной лет, с середины 2006 года. До этого игрок 1 сезон провел в другой украинской команде - луцкой "Волыни", а начинал свою карьеру он в клубе "Дуан" (Сенегал), где выступал в 2002-2004 годах.

Гуйе является двукратным обладателем Кубка Сенегала (2003, 2004 гг.). В составе "Металлиста" он был многократным бронзовым и серебряным призером чемпионата Украины.

В сборной Сенегала провел 5 матчей.