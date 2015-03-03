10 очков украинца Лэня не помогли "Финиксу" избежать разгрома от "Майами"

Команда украинского легионера Алексея Лэня "Финикс Санс" проиграла очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит" со счетом 98:115, сообщает официальный сайт лиги.

Решающей в этом матче стала вторая четверть, которую хозяева площадки в Майами выиграли с разницей в 15 баллов - 39:24. В остальное время шла относительно равная борьба. По итогам первой 12-минутки "солнечные" были впереди - 23:24, а после большого перерыва соперники обменялись победами в периодах - 23:26, 30:24.

Лэнь за 27 минут набрал 10 очков (4/9 с игры и 2/2 штрафные броски), 11 подборов (3 в нападении), сделал 1 результативную передачу и 2 перехвата, а также получил три фола.

На данный момент на счету "Финикса" 31 победа при 30 поражениях и команда по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице Конференции "Запад". Согласно регламенту НБА, в плей-офф турнира, где и разыгрывается титул чемпиона по итогам сезона, попадают по 8 лучших команд Запада и Востока.