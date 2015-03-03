Футболистов "Олимпиакоса" оштрафовали на полмиллиона евро за проигрыш "Днепру" в Лиге Европы

Президент "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис принял решение удержать 500 тыс. евро из зарплат игроков после вылета команды из Лиги Европы в результате проигрыша днепропетровскому "Днепру", сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AFP.

Кроме того, решение обусловлено тем, что в чемпионате Греции возникла вынужденная пауза из-за решения правительства страны приостановить первенство по причине агрессивности фанатов.

Маринакис заявил: "Олимпиакос" – величайший греческий клуб, и для каждого должна быть честью возможность играть за него. Нужно уважать и почитать "Олимпиакос". Кто имеет с этим проблемы и не хочет мириться с такими решениями, может взять и уйти. Пока вы играете за "Олимпиакос", должны отдавать все ради этого клуба".

Также президент поставил задачу-максимум игрокам на оставшуюся часть сезона - выиграть чемпионат и Кубок Греции.

Как сообщал УНИАН, в 1/16 финала Лиги Европы днепропетровский "Днепр" по сумме двух матчей обыграл "Олимпиакос" - 2:0 и 2:2.