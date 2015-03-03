Биатлонистка Варвинец признана лучшей спортсменкой Украины в феврале

Наставник спортсменки Николай Зоц назван лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба НОК.

Уже в первый день февраля на чемпионате Европы по биатлону, который состоялся в эстонском Отепяя, в гонке преследования Ирина Варвинец принесла в копилку сборной Украине серебряную медаль.

Блестящую точку в выступлении на европейском первенстве Ирина поставила с коллегами по команде в женской эстафете. Вместе с Юлией Джимой, Натальей Бурдыгой и Валентиной Семеренко Ирина завоевала медаль высшей пробы.

Свою медальную серию Ирина продолжила на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. В смешанной эстафете наша четверка в составе Ирины Варвинец, Валентины Семеренко, Дмитрия Подручного и Сергея Семенова стала обладательницей бронзовых наград.

Для Ирины Варвинец это первое высокое признание Национального олимпийского комитета.

В течение трех последних месяцев лучшим спортсменом страны становился именно представитель биатлону. В декабре признание получила Валентина Семеренко, а в январе лучшим спортсменом страны стал Сергей Семенов.