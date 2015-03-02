Матч Кубка Украины "Черноморец" - "Днепр" перенесен по требованию МВД

Дирекция Премьер-лиги перенесла матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу на болеее поздний срок по просьбе МВД, сообщает пресс-служба УПЛ.

"Дирекция ПЛ рассмотрела письмо ГУ МВД Украины в Одесской области и ходатайство ФК «Черноморец», - говорится в сообщении. - Рассмотрев письмо ГУ МВД Украины в Одесской области и ходатайство ФК «Черноморец» Дирекция Премьер-лиги постановила перенести первый матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины между командами «Черноморец» Одесса «Днепр» Днепропетровск с 4 марта на более поздний срок".

Дата проведения и время начала будут определены дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 4 марта состоятся первые матчи четвертьфинала Кубка Украины. Ответные игры во всех четырех парах, включая "Черноморец" - "Днепр", запланированы на 8 апреля.