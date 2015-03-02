Кличко проведет подготовку к бою с Дженнингсом в новом тренировочном лагере в США

Впервые за долгие годы чемпион мира не прибыл в австрийскую деревушку Гоинг, где обычно обустраивал свой лагерь, а нашел для себя уютное местечко в США, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Бой состоится в Нью-Йорке, к тому же в США сейчас живет и семья боксера - невеста Хайден Панеттьери и маленькая дочка Кая-Евдокия.

О новом месте для тренировок Кличко и его режиме подготовки пока информации мало. Ранее стало известно, что одним из его спарринг-партнеров в этот раз будет новозеландец. Свое согласие помочь украинцу в подготовке к бою против Брайанта Дженнингса дал Джозеф Паркер. Это 22-летний перспективный тяжеловес, который на данный момент провел 12 поединков на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу. Паркер обладает весьма внушительными физическими параметрами, его рост 193 см.

Интересно, что раньше Паркер уже дважды отказывался от предложений команды Кличко стать спарринг-партнером Владимира, поскольку даты подготовки украинского чемпиона не вписывались в личный график новозеландца. Теперь же Джозеф отправится в тренировочный лагерь Кличко после того, как проведет бой 5 марта.

Что касается соперника украинца - Дженнингса, то он приступил к интенсивной подготовке еще раньше: боксер работает в зале, просматривает вместе с тренером предыдущие бои Кличко-младшего и много плавает в бассейне. Касательно прогноза на поединок, Дженнингс лаконичен: "Бой закончится нокаутом: или я Кличко, или он меня".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Дженнингс состоится 25 апреля на легендарной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".