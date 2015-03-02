Сборная Украины по стрельбе из лука завоевала 4 награды чемпионата Европы

На европейском первенстве по стрельбе из лука в помещении, который состоялся в словенском городе Копер, спортсмены сборной Украины завоевали 4 награды, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В классическом луке Георгий Иваницкий завоевал медаль высшей пробы.

Юниорки Соломия Гнип (классический лук) и Мария Школьная (блочный лук) завоевали еще 2 награды - «золото» и «бронзу» соответственно.

Мужская команда юниоров в блочном луке в составе Антона Гончарова, Влада Большакова и Романа Говядовського завоевала «бронзу».

Таким образом, сборная Украины заняла 4-е место в общекомандном зачете, разделив его с командой Нидерландов (2-0-2). Тройку лучших сборных составили команды России (3-2-1), Италии (2-5-3) и Германии (2-2-3).