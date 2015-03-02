Украинец Абраменко выиграл этап Кубка мира по фристайлу

На этапе мирового Кубка по лыжной акробатике, который состоялся в Минске, украинский фристайлист Александр Абраменко получил золотую медаль. За финальные прыжки наш спортсмен получил 117.70 и 122.62 балла, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Второе место в столице Беларуси занял американец Марк Боххонон, третье - белорус Денис Осипов.

Это вторая награда Абраменко в нынешнем сезоне. 8 января на этапе соревнований в американском Дир-Вэлли он занял 3-е место.

Вместе с тем с тем, для Абраменко успех в Минске - это первая победа в его карьере.