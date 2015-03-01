"Динамо" обыграло "Металлист" в заключительном матче тура Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" состоялся матч 15-го тура Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимало харьковский "Металлист" и обыграло соперника с крупным счетом - 3:0.

Судьба матча была решена во второ тайме.

Харьковчане, несмотря на глубокий финансовый кризис в клубе и отказ игроков основного состава выходить на матч, смогли удержать свои ворота в неприкосновенности на протяжении всего первого тайма. Более того, в первой 45-минутке команд имела несколько шансов открыть счет в игре. Однако на весь матч команду Игоря Рахаева не хватило.

После перерыва киевляне имели полное преимущество и забили три безответных гола. На 52-й минуте Джермейн Ленс сделал верховую передачу в штрафную, и Юнес Беланда в падении в касание с носка пробил мяч мимо вратаря харьковчан Сергея Погорелого. На 79-й минуте после классной передачи Андрея Ярмоленко в штрафную, Виталий Буяльский на скорости принял мяч, подработал, обыграл вратаря и поразил уже пустые ворота. А в добавленное арбитром время, уже на 95-й минуте гол забил проволивший второй матч в основном составе "Динамо" Евгений Чумак. Ленс с фланга сделал передачу вдоль ворот, и Чумак, сыграв на опережение, забил гол, 3:0.

Это был последний матч в рамках 15-го тура УПЛ, где все три лидера турнирной таблицы одержали победы. В турнирной таблице на данный момент продолжает лидировать "Динамо" - 39 очков, у донецкого "Шахтера" - 34, днепропетровского "Днепра" - 31. Луганская "Заря" (24) обоша харьковский "Металлист" (22) и вышла на 4-е место.