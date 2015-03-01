Премьер-лига, 15-й тур, "Динамо" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает харьковский "Металлист".

Встречаются команды, который занимают 1-е и 4-е места в турнирной таблице, сообщает пресс-служба УПЛ.

Эта встреча должна была стать центральной в туре, так как встречаются команды из числа лидеров таблицы, к тому же, многие годы являвшиеся постоянными призерами чемпионата Украины.

Но, накануне встречи стало известно, что группа игроков «Металлиста» бойкотирует поединок в Киеве. Стоит ожидать, что костяк коллектива составят новобранцы харьковчан, а их количество является одним из самых внушительных в период дозаявки. К тому же и мастерство большинства из них не вызывает сомнений даже у рядового болельщика.

«Динамо» может столкнуться с другой проблемой - психологическая и физическая истощенность после реванша с «Генгамом». К тому же ряд исполнителей получили травмы, которые не позволят выйти на поле.

Относительный кризис результатов для киевлян против «Металлиста» прекратился после прихода Сергея Реброва, тогда как наставник харьковчан Игорь Рахаев до сих пор не может прервать серию поражений в матчах с «Динамо».

На котировках букмекерских контор безусловным фаворитом игры является "Динамо". Ставки на победу киевлян принимаются с коэффициентом 1,08 к 1, в то время как на ничью - 7,81 к 1, а на победу гостей - 29,78 к 1.

Стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 17. Рыбалка, 29. Буяльский, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 85. Мбокани

Запасные: 23. Рыбка, 26. Бурда, 34. Хачериди, 28. Чумак Е., 20. Гусев О., 91. Теодорчик, 22. Кравец

Металлист: 23. Погорелый, 9. Бобко, 54. Ковтун, 3. Ищенко, 45. Осман А., 43. Ткачук Ю., 5. Ковальчук К., 56. Аверьянов, 80. Приемов, 42. Чегурко, 47. Бойчук

Запасные: 75. Денчук, 52. Антонов Д., 58. Зотько, 53. Сизый, 48. Козинець, 86. Барилко В.