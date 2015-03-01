"Днепр" разгромил "Волынь" в матче УПЛ

В Днепропетровске завершился матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором днепропетровский "Днепр" принимал луцкую "Волынь" и выиграл со счетом 5:0.

Судьба матча была решена уже в начале первого тайма.

Хозяева поля активно началии игру и сразу же захватили преимущество. А на 17-й минуте оно было реализовано в первый гол. После передачи пяткой от Николы Калинича форвард "Днепра" Евгений Коноплянка совершил забег в штрафную соперника и низом точно пробил в дальний угол в противоход вратарю Виталию Недилько. А перед самым перерывом днепропетровцы удвоили свой перевес. После навеса с углового с правого фланга Роман Безус головой отпасовал мяч на дальнюю штангу и Павел Ксенз с лёта расстрелял ближний угол ворот соперника - 2:0.

После перерыва "Днепр" продолжил активно действовать и уже на 50-й минуте довел счет до крупного. После прострела Ксенза с правого фланга Калинич протолкнул мяч мимо вышедшего на замену второго вратаря "Волыни" Артема Кичака. А уже под занавес игры, на 81-й минуте мяч от Кичака отскочил прямо на ногу Андрею Близниченко, который точно пробил по пустым воротам. Наконец, в добавленное арбитром время, на 94-й минуте, Валерий Федорчук с левого фланга ворвался в штрафную "Волыни", сделал прострел и Роман Зозуля переправил мяч в сетку - 5:0.

В двух других матчах сегодняшнего дня ужгородская "Говерла" проиграла запорожскому "Металлургу" - 0:1, а донецкий "Металлург" и львовские "Карпаты" сыграли вничью - 1:1.