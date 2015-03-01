Премьер-лига, 15-й тур, "Днепр" - "Волынь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает луцкую "Волынь".

Это первый матч обеих команд в весенней части сезона Премьер-лиги, сообщает пресс-служба УПЛ.

Матчи команд в предыдущем сезоне, а также в первом круге нынешнего, были разными, но с одинаковым итогом - победой "Днепра".

Несмотря на счет, «Волынь» никогда не сдается без боя. Именно об этом говорят две волевые победы прошлого сезона, а также выстраданный на последних минутах выигрыш благодаря голу джокера Евгения Шахова в сезоне 2014/15 - 1:0.

На сегодня «Днепр» находится на подъеме вследствие рекордного для себя достижение в Лиге Европы УЕФА, который базируется совсем не на весеннем футболе команды. Мирон Маркевич поработал на сборах над воплощением собственного видения тактики и стратегии, которые не в полном объеме были донесены до исполнителей осенью.

В свою очередь, тренер "Волыни" Виталий Кварцяный вряд ли может быть доволен потерями, среди которых отъезд Сергея Симинина может стать весьма ощутимым. А вот пополнение минимальное: кстати, новички перешли на правах аренды именно из «Днепра», где Сергей Политыло и Владимир Полевой не сумели стать основными исполнителями.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом является "Днепр". Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1,09 к 1, в то время как на ничью - 7,93 к 1, а на победу "Волыни" - 21,98 к 1.

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 6. Эжидио, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Силва, 8. Ксенз, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 9. Калинич, 10. Коноплянка

Запасные: 16. Лаштувка, 44. Федецкий, 7. Канкава, 18. Зозуля, 28. Шахов, 97. Близниченко, 11. Селезнев

Волынь: 42. Недилько, 15. Жунич, 91. Парцвания, 8. Политыло, 10. Бикфалви, 13. Шабанов, 14. Полевой, 19. Кобахидзе, 79. Бабатунде, 93. Матей, 38. Петров С.

Запасные: 74. Кичак, 5. Воронин С., 20. Задерецкий, 57. Воробей Р., 26. Никитюк, 89. Козьбан, 94. Хомченко