Украинский боксер Плотников завоевал титул Интерконтинентального чемпиона IBF
14:58, 01 марта 2015Спорт
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Украинец победил британца Дентона Вассела.
Виктор Плотников завоевал чемпионский титул / K2
Боксер промоутерской компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" Виктор Плотников одержал победу единогласным решением судей над британцем Дентоном Васселлом и завоевал титул Интерконтинентального чемпиона IBF в полусреднем весе, сообщает пресс-служба К2.
Бой в ночь на воскресенье состоялся в Белфасте (Северная Ирландия).
Счет судейских записок по окончанию матча был такой - 118-108, 118-108 и 115-111.
Следует отметить что украинец имел неоспоримое преимущество в концовке матча. Васселл побывал в нокдаунах в 10-м и 12-м раундах.
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