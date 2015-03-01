Украинский боксер Плотников завоевал титул Интерконтинентального чемпиона IBF

Боксер промоутерской компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" Виктор Плотников одержал победу единогласным решением судей над британцем Дентоном Васселлом и завоевал титул Интерконтинентального чемпиона IBF в полусреднем весе, сообщает пресс-служба К2.

Бой в ночь на воскресенье состоялся в Белфасте (Северная Ирландия).

Счет судейских записок по окончанию матча был такой - 118-108, 118-108 и 115-111.

Следует отметить что украинец имел неоспоримое преимущество в концовке матча. Васселл побывал в нокдаунах в 10-м и 12-м раундах.