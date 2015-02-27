"Украинские атаманы" с минимальным счетом проиграли "Кубинским укротителям"

В Киеве завершилась матчевая встреча 7-го тура Всемирной серии бокса, в которой "Украинские атаманы" принимали "Кубинских укротителей" и проиграли со счетом 2:3.

Судьба матча была решена в пятом последнем поединке - среди тяжеловесов.

"Атаманы" вели в счете по ходу матча - 1:0. В первом бою выиграл единогласным решением судей по очкам Хасанбой Дусматов. Затем свои бои проиграли также по очкам Омурбек Малакбеков и Владимир Матвийчук, а в четвертом бою Хоршид Норматов также выиграл за явным преимуществом - единогласным решением судей. В решающем пятом поединке супертяжеловесов преимущество кубинца Савона над Сергеем Корнеевым было очевидным и бой завершился досрочно, нокаутом в середине 5-го раунда.

Таким образом, на счету украинцев теперь 14 очков, но они переместились со 2-го на 3-е место в турнирной таблице. "Атаманов" опередила "Команда России" - 15 баллов (1 матч в запасе). Лидирует команда Кубы - 20 баллов.