Игроки "Металлиста" отказались выходить на поле в матчах с "Динамо" и "Шахтером" из-за задолженности по зарплате

Лидеры харьковчан обратились с открытым письмом к болельщикам клуба, дабы объяснить свою позицию, сообщает Sport.ua.

В частности, в письме говорится: "Мы всегда были рады играть для вас и всегда были благодарны вам за вашу поддержку. Без нее нам было бы трудно добиться тех успехов, которые команда достигла за последние годы. Однако сегодня ситуация в клубе такова, что мы не получаем зарплату уже больше пяти месяцев + есть задолженность за прошлый сезон. Мы с пониманием относились на просьбы руководства клуба подождать и мы ждали. Наши неоднократные обращения к руководству клуба так и не привели ни к каким сдвигам в решении этого вопроса, даже никто не попытался пойти с нами на контакт. Поэтому у нас нет другого пути, как отказаться от участия в ближайших матчах если руководство клуба не начнет выплачивать нам заработную плату".

Кроме того, игроки попросили болельщиков "правильно понять нашу сегодняшнюю ситуацию и поддержать нас в таком сложном для нас решении".

Письмо подписали Эдмар, Гоменюк, Горяинов, Пшеничных, Шуст, Красноперов, Шарпар, Ребенок, Кобин, Березовчук, Давыдов, Хавьер, Костюк, Болбат, Кулаков, Вильягра, Папа, Моледо.

Напомним, ранее легионеры харьковского «Металлиста» расторгли контракты с клубом именно из-за задолженностей по зарплате. Тем не менее, иностранные футболисты также присоединились к обращению, которое объясняет и их решение покинуть клуб.

Как сообщал УНИАН, в трех стартовых матчах сезона "Металлист" сыграет с киевским "Динамо" и дважды - с донецким "Шахтером" (в Премьер-лиге и Кубке Украины).