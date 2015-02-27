"Черноморец" и "Ильичевец" сыграли нулевую ничью в первом матче весенней части Премьер-лиги

В Днепропетровске, на стадионе "Метеор", завершился первый матч весенней части чемпионата украинской Премьер-лиги, в котором встречались одесский "Черноморец" и мариупольский "Ильичевец" и сыграли вничью - 0:0.

Игра проходила в Днепропетровске, так как номинальным хозяином поля был "Ильичевец", не проводящий игры в Мариуполе из соображений безопасности. В матче первого круга, "Ильичевец" - "Черноморец", по договоренности сторон, номинальным хозяином выступал одесский клуб. Матч проходил на арене "Черноморца" в Одессе.

Одесситы имели преимущество в первые 10 минут игры, а затем соперник перехватил инициативу и владел им следующие минут 10-12. Но где-то к середине первого тайма игра успокоилась, а командам было тяжело создавать моменты у ворот друг друга из-за вязкого плохо подготовленного к игре поля.

Второй тайм ситуацию на поле не изменил. Команды разошлись миром - 0:0.

Таким образом, в турнирной таблице теперь у "Черноморца" 16 очков и команда по-прежнему занимает 9-е место. У "Ильичевца" - 4 балла. Мариупольская команда также по-прежнему занимает последнее 14-е место в турнирной таблице УПЛ,