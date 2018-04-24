Украина в еврокубках: максимум в Лиге Европы и шанс для «Шахтера»

Если «Днепр» обеспечил себе солидное преимущество в противостоянии с «Олимпиакосом» еще в первой игре в Киеве, то «Динамо» держало своих болельщиков в напряжении до последних секунд ответного матча.

Напряжение, царившее в четверг на поле столичного НСК «Олимпийский», в конце концов, переместилось на трибуны главной арены страны. Причем, именно в ту ее часть, где сидят самые активные и недисциплинированные болельщики – ультрас. Инцидент, произошедший примерно за 10 минут до конца матча, грозил перерасти в масштабные столкновения и, впоследствии, в техническое поражение для «Динамо». Это было бы вдвойне обидно, учитывая тот факт, что «Динамо» к тому моменту добилось необходимого перевеса по сумме двух матчей – 3:1. Судья, действуя строго по инструкциям УЕФА, остановил игру и увел команды с поля. И когда катастрофа уже казалась неминуемой, свое веское слово сказали стюарды и представители силовых структур, находившихся на стадионе. Они быстро вернули болельщиков с беговых дорожек стадиона на трибуны, ситуация разрядилась и матч удалось доиграть до конца.

Любопытно, что в греческом Пирее, где фанаты известны своим куда более буйным нравом, игра прошла вообще без каких-либо инцидентов. А «Днепр», с честью выдержав стартовый прессинг хозяев поля и сумевший затем выровнять и игру, и счет, добился необходимой ничьей.

Если же к этому приплюсовать нулевую ничью недельной давности «Шахтера» с мюнхенской «Баварией» в Лиге чемпионов, также дающую неплохие перспективы на ответный матч, то для украинских клубов складывается совсем благостная картина. Следующей серии еврокубковых матчей, которые состоятся 10-19 марта, болельщики могут ожидать с изрядной долей оптимизма.

«Динамо» побеждает «на флажке»

Шахматный термин как нельзя кстати подходит для противостояния киевлян со скромным французским соперником. Победа над «Генгамом» по сумме двух матчей оказалась крайне неоднозначной. С одной стороны, киевляне прошли дальше вопреки обстоятельствам, которые были против них – два удаления в середине первого матча. С другой, даже с таким соперником (одним из самых слабых в 1/16 финала) у «Динамо» возникли огромные проблемы. И перспективы команды, с учетом этого результата, вызывают серьезные опасения. Накануне вечером стало известно, что Ярмоленко и Беланда дисквалифицированы на 3 матча, а, значит, пропустят обе игры 1/8 финала.

Перед ответной игрой с французами Сергею Реброву пришлось решать серьезные кадровые проблемы. Кто заменит дисквалифицированных Ярмоленко и Беланда, а также травмированного Сидорчука? Плюс, не до конца понятно было какой форме находится Ленс, который также во Франции получил травму.

На место Ярмоленко прогнозировано вышел Гусев, Сидорчука неожиданно заменил Буяльский, а за позицию атакующего полузащитника, как и неделю назад, отвечал Велозу. Что касается Ленса, то он вышел в стартовом составе, но провел далеко не лучший свой матч. Наверное, последствия травмы давали о себе знать. Иначе и не объяснишь многочисленные ошибки игрока в навесах и передачах в штрафную. Львиную долю этих обостряющих пасов защитники «Генгама» легко нивелировали. В любом случае, этот состав был экспериментальным, что порождало серьезные опасения за результат.

Уже в самом начале игры возникло ощущение дежавю. Ведь все началось с грубого фола Рыбалки на 1-й минуте. Судья имел веские основания удалить динамовца с поля, но ограничился предупреждением. А спустя несколько минут получил травму Велозу. Вместо него Ребров выпустил Теодорчика, который отправился на острие атаки. Кравцу пришлось отойти на место португальца и провести весь матч на несвойственной для себя позиции. Как выяснилось позже, именно эта вынужденная замена оказалась судьбоносной.

Победа «Динамо», несмотря на все «но» и драматургию, была абсолютно заслуженной. Матч проходил с большим перевесом киевлян, которые превосходили соперника во всех компонентах. К слову, и «Генгам» сыграл значительно сильнее, чем неделю назад. Но даже несмотря на это, добиться нужного результата не смог.

Тем не менее, разница в классе заметно ощущалась. Желание игроков «Динамо» било через край, но в целом игра в исполнении хозяев поля выглядела сырой. В этой ситуации, в очередной раз, надо отдать должное смелости тренера «Динамо» Сергея Руброва, проявленной в принятии кадровых решений. Пожалуй, он первый динамовский наставник «пост-Лобановской» эпохи, который хочет построить по-настоящему украинское «Динамо» не только на словах, но и на деле. Он доверяет украинским футболистам, он дает им шанс, он возвращает их из аренд в других клубах, он обращает внимание на перспективных ребят из команд младших возрастов - U-19 и U-21.

Именно Ребров сделал «железными» игроками основы Сидорчука и Рыбалку. Именно при нем специалисты и болельщики обратили внимание на Калитвинцева и Буяльского. Именно он дал второй шанс Кравцу. Именно он поверил в Бурду. Впрочем, все это было еще в прошлом сезоне…

В четверг Ребров удивил всех в очередной раз. В решающий момент, во втором тайме он выпустил на поле 19-летнего полузащитника Евгения Чумака, до этого не проведшего ни одной минуты в составе основной команды!

Что мы знали о всех этих ребятах всего лишь год назад? Слышали фамилии, знали, что они перспективные. Но сколько таких было прежде… Сколько десятков, а может быть сотен. Сейчас же Ребров дает нам шанс на старое-доброе «Динамо». Быть может, не самое выдающееся по мастерству игроков, зато это «Динамо» будет претендовать на статус народной команды, которую будут поддерживать не только в радости, но и в горе. 55 тысяч болельщиков на трибунах НСК в наше непростое время говорят о том, что такое «Динамо» зрителям по душе.

«Днепр» - не натужная сенсация

Если победа «Динамо» над «Генгамом» по сумме двух матчей была вполне предсказуемой, то выход в 1/8 финала «Днепра» стал полной неожиданностью. И специалисты, и всезнающие букмекеры фаворитом пары считали греческий коллектив, который осенью в групповом этапе Лиги чемпионов реально боролся за попадание в 1/8 финала. Тогда чемпион Греции производил прекрасное впечатление, выиграл все домашние матчи (в том числе у испанского «Атлетико» из Бильбао и итальянского «Ювентуса» из Турина) и не прошел дальше только благодаря «гроссмейстерской» ничьей между испанским и итальянским коллективами в заключительном туре.

Но, зимой у «Олимпиакоса» сменился тренер (для Греции это дело обычное), и в противостоянии с «Днепром» перед нами предстала совершенно другая команда. В результате, «Днепр» совершенно заслуженно победил и прошел дальше.

Если говорить объективно, то в первом матче в Киеве на 2:0 «Днепр» не наиграл. Судьбу «ничейной» игры решили два рикошета в пользу номинальных хозяев поля.

Перед ответной встречей тренерский штаб «Днепра» опасался стартового штурма соперника, и, как оказалось, опасался не зря. «Олимпиакос» забил быстрый гол, и, судя по сценарию матча, казалось, неприятности для «Днепра» только начинаются. Но гостям удалось сразу же восстановить статус-кво. Гол Федецкого стал решающим в этом противостоянии. После него кураж греков моментально испарился, и опасений за судьбу дуэли больше не возникало. Игру контролировал «Днепр», с команды словно слетели оковы, и она заиграла раскрепощено. А когда у греков удалили игрока, вполне можно было давать досрочный финальный свисток.

По большому счету, этот матч «Днепр» должен был выигрывать, настолько большим было его преимущество. Но, гости едва не проиграли. Для них все складывалось настолько хорошо, что под занавес встречи они расслабились и пропустили необязательный гол. Во всяком случае, никакой необходимости совершать рискованный подкат в собственной штрафной у Федецкого не было. В итоге, пенальти, который уверенно реализовал Домингес. Благо, усилиями Калинича «Днепр» успел отыграться – 2:2…

В целом, украинцы оставили приятное впечатление и выглядели уже более солидно, чем осенью. Хотя игровых проблем у команды Маркевича по-прежнему немало. Например, после тяжелой травмы Мазуха в центре обороны нет альтернативы паре Чеберячко – Дуглас (Чигринский в ЛЕ не заявлен). Не слишком убедительно на левом фланге обороны выглядит бразильской новичок Эжидио. Он хорошо помогает при атакующих действиях, но при выполнении своих непосредственных обязанностей не так эффективен.

И в ближайшее время «Днепру» предстоит еще немало работы над устранением ошибок и целостностью командной игры. Благо, до матчей 1/8 финала турнира, днепропетровцы успеют провести три официальные игры на внутренней арене – две в Премьер-лиге и одну в Кубке Украины.

«Шахтер» - шанс на гол в Мюнхене

Донецкий «Шахтер» провел свой матч еще на прошлой неделе, но его дуэль с «Баварией», как и все противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов, еще не закончилась. Они растянуты на три недели. Впрочем, команда Луческу уже по итогам первого матча удивила не только грозного соперника, но и всех нас.

«Шахтер» абсолютно надежно сыграл в обороне. Защитники и вратарь Пятов практически не допускали ошибок, и это стало главным откровением первой игры с немцами. Да, впереди «Шахтер» тоже ничего не создал, но в Мюнхен команда Луческу отправляется с шансами, о чем, похоже, никто даже не мечтал.

«Шахтер» предложил «Баварии» невероятно жесткий футбол (благо, английский судья это позволил). Ни один бразилец не избегал черновой работы в обороне, а соперник, похоже, такого сопротивления не ожидал в принципе. Ведь «Шахтер» никогда так и не играл. А в распоряжении тренерского штаба мюнхенцев во главе с Хосепом Гвардиолой, разумеется, были видеозаписи предыдущих матчей команды. Не случайно, по окончании матча, именно из лагеря соперников доносились упреки в адрес судейской бригады. В то время как известный специалист «по арбитрам» Луческу хранил молчание.

Теперь горняков ждет поездка в Мюнхен. Поездка с минимальными шансами (на этом настаивают букмекеры), но они есть. А если Шахтеру удастся подловить «Баварию» на контратаке и забить гол… А если так же безукоризненно будет действовать линия обороны…

Нет смысла лишний раз напоминать, что в случае результативной ничьей, преимущество получит «Шахтер» - за счет голов, забитых на чужом поле. А значит, один гол горняков, в данном случае, будет стоить двух немецких.

Наконец, можно констатировать факт, что из нашей жизни потихоньку исчезает термин «весенний футбол». Ведущие клубы, похоже, уже забыли об этом понятии. А как может быть иначе в условиях плотного еврокубкового графика, когда играть приходится уже в середине февраля. Времени на раскачку просто нет, и если есть желание и амбиции чего-то добиться в Европе, то команда просто обязана быть во всеоружии даже зимой. И, самое главное, тренеры научились подводить команду к боевой форме уже в феврале. Путем проб и ошибок, через множество обидных проколов, но все-таки научились. Последние матчи «Шахтера», «Динамо» и «Днепра» в этом убедили.

А ведь еще год назад все четыре представителя Украины – «Шахтер», «Днепр», «Динамо» и одесский «Черноморец» - играли в 1/16 финала Лиги Европы. И все дружно выбыли из борьбы в первом же раунде плей-офф…

Жребий для «Динамо» и Днепра»

Уже в пятницу днем, на следующий день после ответных матчей 1/16 финала, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка пар 1/8 финала. По ее результатам соперником «Динамо» стал английский «Эвертон» (ответный матч киевляне проведут дома), а «Днепру» достался титулованный голландский «Аякс» (днепропетровцы ответный матч проведут в Амстердаме).

«Эвертон» проводит не самый сильный сезон, а Лига Европы – последний турнир, где ливерпульцы еще могут добиться чего-то серьезного. В чемпионате Англии «Эвертон» идет на 12-м месте, а из Кубка Англии и Кубка лиги вылетел задолго до решающих стадий соревнований.

Вместе с тем, на весеннем отрезке сезона «Эвертон» вполне может сосредоточить основные усилия именно на ЛЕ. Напомним, что с этого сезона победитель ЛЕ получает прямую путевку в групповой турнир ЛЧ следующего розыгрыша – более сильную мотивацию придумать сложно.

Второй сезон подряд команда выступает под началом Роберто Мартинеса. В сезоне 2012/13 вместе с заштатным «Уиганом» Мартинес завоевал Кубок Англии, но в этом же сезоне клуб вылетел из английской Премьер-лиги. Команды Мартинеса всегда называют кубковыми. Они нестабильны по турнирной дистанции, но в условиях матчей навылет всегда проявляют свои лучшие качества.

На групповой стадии нынешней Лиги Европы «Эвертон» стал первым в самой сильной группе по оценкам специалистов, оставив позади немецкий «Вольфсбург», французский «Лилль» и российский «Краснодар». Тем не менее, в предыдущем сезоне команда выглядела значительно интереснее. На волне успеха в сезоне нынешнем, Мартинес намеревался бороться за попадание в топ-4 Премьер-лиги (это путевка в ЛЧ), но пока что его команда идет лишь во втором десятке таблицы.

Касательно состава англичан стоит отметить, что большие надежды в этом сезоне возлагались на бельгийского форварда Лукаку. Ранее он принадлежал лондонскому «Челси», а за «Эвертон» выступал по аренде. И предыдущий сезон стал лучшим в его карьере. «Эвертон» выкупил Лукаку за весьма немалую сумму 28 млн фунтов стерлингов, но игрок после не самого удачного для себя лично и для сборной Бельгии Чемпионата мира резко сдал и в начале сезона в клубе. Впрочем, к несчастью для киевлян, он нащупал свою игру в последние недели. Сейчас бельгиец снова забивает, причем делает это почти в каждом матче.

О том, что «Эвертон» прекрасно мотивирован на евроарене, говорят его матчи против «Янг Бойз» из Швейцарии в 1/16 финала (4:1 в гостях и 3:1 дома). В то же время два других английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» – на этой стадии соревнований вылетели.

В свою очередь, амстердамский «Аякс» в 1/16 финала убедительно прошел крепкую польскую «Легию» (1:0 дома и 3:0 в Варшаве). До этого команда Франка де Бура выступала на групповой стадии ЛЧ, где стала третьей в итоговой таблице, вслед за испанской «Барселоной» и французским ПСЖ.

Как и «Эвертон», голландский клуб также может сосредоточиться на еврокубках. Отставание от ПСВ (Эйндховен) в чемпионате Голландии составляет 14 очков. Вместе с тем, АЗ (Алкмаар) и «Фейеноорд» (Роттердам) отстают от столичного клуба на 6 очков. Так что «Аяксу» нужно здорово постараться, чтобы сдвинуться со своего второго места хоть куда-то.

По традиции, «Аякс» - очень молод, очень талантлив и очень нестабилен. Перспективные игроки в этом клубе надолго не задерживаются, отправляясь на «повышение» в топ-чемпионаты – Англии, Испании, Германии, Италии. Голландский национальный чемпионат к ведущим в Европе не относится. Вот и сейчас костяк команды составляют игроки чуть старше 20 лет. Тем не менее, за их спиной вполне приличный опыт. «Аякс» регулярно участвует в ЛЧ, причем в последние годы жребий к нему очень жесток. Иными словами, клубная молодежь - это не начинающие юнцы, а вполне сформировавшиеся футболисты, отлично подготовленные технически и думающие о зарубежных контрактах. В силу достаточно нежного возраста большинства игроков, «Аякс» выступает очень нестабильно. Например, не так давно команда Франка де Бура с треском вылетела из Кубка Голландии после домашнего поражение от середняка «Витесса» (Арнем) со счетом 0:4.

Таким жребием «Днепр» должен быть доволен. Прежде всего, потому что «Аякс» не закрывается в обороне, играет сам и дает играть сопернику. Это гораздо лучше, чем любая итальянская команда или испанская, традиционно успешно выступающие в ЛЕ. «Аякс» всегда играет в атакующем стиле и оставляет сопернику много свободных зон в собственной защите. А «Днепру» как раз это и нужно. Особенно – скоростным Коноплянке и Матеусу, которые прекрасно себя чувствуют на свободном пространстве.

Шансы в противостояниях с участием обеих украинских команд на этой стадии соревнований стоит расценивать как 50 на 50. И «Динамо», и «Днепр» вполне могут как пройти дальше, так и оступиться в 1/8 финала. А вот что не подлежит сомнению, так это то, что противостояния будут крайне интересными. Англичане всегда играют в крайне зрелищный футбол, то же самое можно сказать и об «Аяксе». А значит, для наших клубов путь к успеху один – не тушеваться и играть в острый комбинационный футбол. Так называемые «качели» могут привести к любому результату. Но шанс будет в любом случае.

Кирилл Стадниченко