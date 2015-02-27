Президент ФИФА Блаттер назвал "ночью позора" события в отдельных матчах еврокубков

Президент Международной Федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер крайне возмущен действиями болельщиков на некоторых матчах 1/16 финала Лиги Европы. Об этом функционер написал на своей страничке в Twitter.

“Прошлой ночью мы стали свидетелями позорных сцен насилия и расизма. Для борьбы с дискриминацией все футбольные органы обязаны следовать резолюции конгресса ФИФА 2013 года. В декабре прошлого года рабочая группа ФИФА 2013 представила план конкретных действий по борьбе с дискриминацией при подготовке к Чемпионату мира, который пройдет в 2018 году“, - написал Блаттер.

26 февраля состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы, ряд из которых закончились столкновениями болельщиков или хулиганскими выходками. Помимо встречи между киевским "Динамо" и французским "Генгамом", которая была приостановлена в связи, с болельщиками, выбежавшими на поле, инциденты произошли в других городах Старого света. В голландском Роттердаме фанаты бросили на поле надувной банан и на 10 минут была остановлена игра "Фейенорд" - "Рома". А после матча между московским "Динамо" и бельгийским "Андерлехтом" на болельщиков бельгийской команды напали вооруженные российские фанаты.

31 мая 2013 года Международная федерация футбола (ФИФА) выступила за введение жестких мер по противодействию расизму и дискриминации в спорте. На ежегодном конгрессе ФИФА, проходившем на Маврикии, рассматривался доклад комиссии, возглавляемой вице-президентом ФИФА Джеффри Уэббом. В частности, в число принятых положений доклада вошли вычет квалификационных очков и запрет на выступления на чемпионатах мира для национальных команд, болельщики которых оскорбляют игроков по расовому признаку.