Жеребьевка Лиги Европы: "Эвертон" - "Динамо", "Днепр" - "Аякс"

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой своих соперников узнали два украинских клуба - киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр".

Трансляцию жеребьевки вел официальный сайт УЕФА.

Соперниками украинских клубов стали английский "Эвертон" (достался "Динамо") и нидерландский "Аякс" (будет играть с "Днепром").

Среди команд, пробившихся в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА, оказались трехкратные обладатели трофея - итальянский «Интернационале» (Милан) и испанская «Севилья».

Согласно регламенту, в жеребьевке 1/8 финала не было сеяных команд, а соперники из одной страны могли играть друг против друга. Однако, в соответствии с решением рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, клубы из России и Украины были разведены по разным парам.

В результате было образовано восемь пар:

"Эвертон" - "Динамо" (Киев)

"Днепр" - "Аякс"

"Зенит" - "Торино"

"Вольфсбург" - "Интернационале"

"Вильяреал" - "Севилья"

"Наполи" - "Динамо" (Москва)

"Брюгге" - "Бешикташ"

"Фиорентина" - "Рома"

Матчи этой стадии турнира пройдут 12 и 19 марта.

Команды указанные в парах первыми, стартовые матчи проведут дома, а ответные - в гостях.