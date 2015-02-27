Жеребьевка Лиги Европы: "Эвертон" - "Динамо", "Днепр" - "Аякс"
Украинские клубы узнали соперников по 1/8 финала турнира.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой своих соперников узнали два украинских клуба - киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр".
Трансляцию жеребьевки вел официальный сайт УЕФА.
Соперниками украинских клубов стали английский "Эвертон" (достался "Динамо") и нидерландский "Аякс" (будет играть с "Днепром").
Среди команд, пробившихся в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА, оказались трехкратные обладатели трофея - итальянский «Интернационале» (Милан) и испанская «Севилья».
Согласно регламенту, в жеребьевке 1/8 финала не было сеяных команд, а соперники из одной страны могли играть друг против друга. Однако, в соответствии с решением рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, клубы из России и Украины были разведены по разным парам.
В результате было образовано восемь пар:
"Эвертон" - "Динамо" (Киев)
"Днепр" - "Аякс"
"Зенит" - "Торино"
"Вольфсбург" - "Интернационале"
"Вильяреал" - "Севилья"
"Наполи" - "Динамо" (Москва)
"Брюгге" - "Бешикташ"
"Фиорентина" - "Рома"
Матчи этой стадии турнира пройдут 12 и 19 марта.
Команды указанные в парах первыми, стартовые матчи проведут дома, а ответные - в гостях.