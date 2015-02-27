Комиссия УЕФА посетит Крым 5 марта - министр спорта РФ

Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

Предполагалось, что представители УЕФА посетят Крым 18-19 февраля, однако визит делегации был перенесен.

"Это будет однодневный рабочий визит, - сказал Мутко. - Комиссия УЕФА определит, как должен развиваться крымский футбол - и детский, и юношеский, и молодежный, и профессиональный. Есть и другие вопросы, которые УЕФА может помочь решить. В частности, касающиеся статуса крымских футболистов".

По словам Мутко, в настоящий момент создается Крымская федерация футбола, которая объединит Крым и Севастополь: "Она будет проводить чемпионаты среди и детей, и любителей, и профессионалов. Со стороны УЕФА будет особый патронат".

"Наша задача - чтобы футбол в Крыму развивался, чтобы болельщики не страдали", - отметил министр спорта РФ.

В конце июля 2014 года крымские клубы СКЧФ, "Жемчужина" и ТСК были допущены до лицензирования решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), а затем стали участниками второго дивизиона чемпионата России. Это решение опротестовало руководство Федерации футбола Украины (ФФУ). УЕФА 4 декабря запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Без согласия УЕФА и ФФУ РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма. На исполкоме РФС в январе было принято решение исключить крымские клубы из чемпионата России.

Позже было анонсировано создание крымской футбольной лиги.

Как сообщал УНИАН, выход крымских клубов из состава участников украинских соревнований был спровоцирован аннексией Крыма РФ, осуществленной в марте 2014 года.