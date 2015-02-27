WSB, 7-й тур, "Украинские атаманы" - "Кубинские укротители": видео онлайн-трансляция

Будущими соперниками, встречей с которыми украинская команда завершит первый круг групповой стадии соревнований, станут действующие чемпионы соревнований WSB, сообщает пресс-служба «атаманов».

Перед матчем с кубинцами «Атаманы» занимают вторую строчку подгруппы А с 13-ю баллами. Кубинская команда уверенно лидирует в группе с максимальным количеством баллов - 18.

В предыдущем туре соревнований кубинская команда победила «Британские львиные сердца» со счетом 4:1, тогда как «Украинские атаманы» уступили в скандальном с точки зрения судейства матче "Команде России" со счетом 0:5.

«В ближайшую пятницу нас ожидает невероятно яркий вечер бокса, который, я уверен, подарят зрителям участники матчевой встречи. Нашим ребятам будут противостоять действующие чемпионы Всемирной серии бокса, поэтому я убежден, что поединки будут действительно на высшем уровне. В Украину кубинская команда прибудет в своем лучшем составе, в котором будут действующие призеры Олимпийских игр и мировых первенств», - сказал директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк.

Накануне состоялась официальная процедура взвешивания, по итогам которой все боксеры вложились в лимит своих весовых категорий.

Состав пар матча «Украинские атаманы» - «Кубинские укротители»:

До 49 кг. Хасанбой Дусматов – Йоахнис Аргилагос Перес

До 56 кг. Омурбек Малабеков – Энди Круз Гомес

До 64 кг. Владимир Матвийчук – Ясниер Толедо Лопес

До 75 кг. Хоршид Норматов – Арлен Лопес Кардона

До 91 кг. Сергей Корнеев – Эриснальди Костилья Савон