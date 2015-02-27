WSB, 7-й тур, "Украинские атаманы" - "Кубинские укротители": видео онлайн-трансляция
Сегодня «Украинские атаманы» проведут поединок 7-го тура Всемирной серии бокса против «Кубинских укротителей».
Будущими соперниками, встречей с которыми украинская команда завершит первый круг групповой стадии соревнований, станут действующие чемпионы соревнований WSB, сообщает пресс-служба «атаманов».
Перед матчем с кубинцами «Атаманы» занимают вторую строчку подгруппы А с 13-ю баллами. Кубинская команда уверенно лидирует в группе с максимальным количеством баллов - 18.
В предыдущем туре соревнований кубинская команда победила «Британские львиные сердца» со счетом 4:1, тогда как «Украинские атаманы» уступили в скандальном с точки зрения судейства матче "Команде России" со счетом 0:5.
«В ближайшую пятницу нас ожидает невероятно яркий вечер бокса, который, я уверен, подарят зрителям участники матчевой встречи. Нашим ребятам будут противостоять действующие чемпионы Всемирной серии бокса, поэтому я убежден, что поединки будут действительно на высшем уровне. В Украину кубинская команда прибудет в своем лучшем составе, в котором будут действующие призеры Олимпийских игр и мировых первенств», - сказал директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гайструк.
Накануне состоялась официальная процедура взвешивания, по итогам которой все боксеры вложились в лимит своих весовых категорий.
Состав пар матча «Украинские атаманы» - «Кубинские укротители»:
До 49 кг. Хасанбой Дусматов – Йоахнис Аргилагос Перес
До 56 кг. Омурбек Малабеков – Энди Круз Гомес
До 64 кг. Владимир Матвийчук – Ясниер Толедо Лопес
До 75 кг. Хоршид Норматов – Арлен Лопес Кардона
До 91 кг. Сергей Корнеев – Эриснальди Костилья Савон