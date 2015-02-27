Премьер-лига, 15-й тур, "Черноморец" - "Ильичевец": видео онлайн-трансляция

Вторую часть соревнований начнут команды, которые претерпели зимой большие кадровые изменения, сообщает пресс-служба УПЛ.

В месте проведения встречи скрыто сразу две условности. Во-первых, одесситы по договоренности между клубами были номинальными хозяевами матча в первом круге, и теперь они лишь отдают «долг». Во-вторых, «Ильичевец», не имеющий возможности проводить матчи в Мариуполе, лишь частично привык к днепропетровскому стадиону «Метеор».

Для "Ильичевца" перестройка состава была прогнозируемой и вкупе с ожидаемой стабильностью после зимней трансферной работы может привести даже к улучшению игры и результатов. Это может произойти даже несмотря на приход не достаточно именитых исполнителей.

У «Черноморца» изменения для постороннего глаза начались довольно спонтанно. Здесь изменился не только практически весь основной состав, но и пришел новый тренер. Впрочем, Александр Бабич работал в структуре клуба и прекрасно чувствует все внутренние процессы.

В первом круге команды выдали один из самых результативных матчей сезона, причем с довольно неплохим качеством игры - ничья, 3:3. Однако сейчас команды вряд ли будут отталкиваться от летних воспоминаний, ведь в их составах осталось слишком мало тех, кто играл 4 августа.

На данный момент, "Черноморец" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков - 3 победы, при 6 ничьих и 4 поражениях. "Ильичевец" замыкает таблицу, находясь на 14-м месте - 3 очка. У команды нет побед, всего 3 ничьи и 11 поражений.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры выглядит "Черноморец", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,90 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из расчета 3,34 к 1, а на победу "Ильичевца" - 3,79 к 1.

Стартовые составы команд:

Черноморец: 13. Мартыщук, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 39. Васин Д., 42. Крнета, 24. Гречишкин, 2. Олейник Я., 55. Филимонов, 94. Данченко О., 27. Балашов, 90. Диденко

Запасные: 44. Паст, 11. Смирнов, 4. Путраш, 10. Кича, 19. Калитов, 22. Кабаев, 99. Яворский В.

Ильичевец: 1. Гальчук, 8. Вовкодав, 13. Яворский, 23. Матвеев, 24. Зубков Р., 15. Матяж, 61. Мишнев, 79. Вакуленко, 95. Немтинов, 7. Шевчук С., 11. Гринь

Запасные: 32. Крюков, 12. Жичиков, 30. Суходуб, 50. Дехтяренко, 21. Скоблов, 80. Лучик, 94. Приходько С.