Долгополов проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько

Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Акапулько (Мексика), сообщает Теннисный портал Украины.

В четвертьфинальном матче киевлянин, посеянный на турнире под 5-м номером, уступил лидеру посева - японцу Кеи Нисикори, занимающему 5-е место в мировой классификации. Итоговый счет матча - 4:6, 4:6.

Поединок длился 1 час 40 минут. На счету Долгополов 4 эйса и 3 двойные ошибки.

Как сообщал УНИАН, ранее в четвертьфинале другого турнира в Дубае (ОАЭ) из борьбы выбыл украинец Сергей Стаховский, проигравший в упорной борьбе Томашу Бердыху из Чехии.