Долгополов проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Акапулько
12:58, 27 февраля 2015Спорт
0
Украинец уступил 5-му номеру мирового рейтинга.
Долгополов попращался с надеждами на успех в Акапулько / vz.ua
Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Акапулько (Мексика), сообщает Теннисный портал Украины.
В четвертьфинальном матче киевлянин, посеянный на турнире под 5-м номером, уступил лидеру посева - японцу Кеи Нисикори, занимающему 5-е место в мировой классификации. Итоговый счет матча - 4:6, 4:6.
Поединок длился 1 час 40 минут. На счету Долгополов 4 эйса и 3 двойные ошибки.
Как сообщал УНИАН, ранее в четвертьфинале другого турнира в Дубае (ОАЭ) из борьбы выбыл украинец Сергей Стаховский, проигравший в упорной борьбе Томашу Бердыху из Чехии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter