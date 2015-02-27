Лэнь сделал дабл-дабл в матче НБА "Финикс" - "Оклахома"

Украинский легионер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" Алексей Лэнь сделал "дабл-дабл" (более 10 пунктов в двух статистических показателях) в победной игре своей команды против "Оклахома-Сити" в рамках регулярного чемпионата - 117:113, сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь провел на площадке 38 минут, за которые набрал 12 очков (6 точных бросков со средней дистанции из 11) и 11 подборов (10 в защите, 1 в нападении). Кроме того, украинец в этом матче сделал 1 результативную передачу, 3 блок-шота, а также допустил одну потерю и получил пять фолов, досрочно завершив игру.

Матч "Финикс" - "Оклахома" прошел в упорной борьбе. Несмотря на то, что в первой 12-минутке "Финикс" создал себе 10-очковое преимущество, в дальнейшем соперник сумел выровнять ход игры и постепенно сокращал преимущество "солнечных", нивелировав его к финальной сирене - 109:109. Впрочем, в овертайме "Финикс" все же доказал свой перевес - 8:4 и 117:113 по итогам матча.

Несмотря на вторую победу подряд, "Финикс" остался на 10-м месте в турнирной таблице Конференции "Запад" и по-прежнему не попадает в число участников плей-офф. На данный момент на счету команды 31 победа при 28 поражениях (коэффициент - 0,525). У занимающего 9-е место "Нью-Орлеана" эти показатели составляют 30/27 и 0,526, у идущей 8-й в таблице "Оклахомы" - 32/26 (0,552).

Согласно регламенту НБА, в плей-офф соревнований, где и разыгрывается титул чемпиона по итогам сезона, попадают по 8 лучших команд Западной и Восточной конференций.