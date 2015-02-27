"Металлист" перенес матчи с "Шахтером" во Львов по требованию МВД

26 февраля ГУ МВД Украины в Харьковской области направило в ФК "Металлист" письмо с просьбой не проводить матчи в Харькове в связи с угрозой теракта и перенести игры в другой город, говорится в заявлении пресс-службы ФК "Металлист".

"Последнюю неделю наш клуб активно готовился к началу сезона на родном стадионе и с нетерпением ждал встречи с любимыми болельщиками. Необходимость проводить домашние матчи в другом городе повлечет за собой серьезные финансовые затраты. Однако, приняв во внимание рекомендации МВД и невозможность проведения матча в Харькове без соответствующего разрешения, ФК "Металлист" принял решение не подвергать возможной опасности харьковских болельщиков и по взаимной договоренности с ФК "Шахтер" провести матчи четвертьфинала Кубка Украины (4 марта) и 16 тура Чемпионата Украины (7 марта) во Львове", - сказано в заявлении.

В заявлении также отмечено: "Руководство нашего клуба продолжит работу в тесном сотрудничестве с МВД с целью поиска решений проблемы и скорейшего возвращения команды в родной город".

Как сообщал УНИАН, согласно календарю соревнований, ближайшие матчи Кубка и Премьер-лиги с "Шахтером" харьковская команда должна была провести у себя дома на ОСК "Металлист".