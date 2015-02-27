Вице-президент "Динамо" объяснил причины гнева фанов на матче с "Генгамом"

11:49, 27 февраля 2015
Спорт
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Вице-президент ФК "Динамо" (Киев) Алексей Семененко рассказал, что киевские болельщики перепутали российский и французский флаги в эпизоде, произошедшем на трибунах приблизительно на 80-й минуте матча Лиги Европы "Динамо" - "Генгам".

Фанаты

По информации Семененко, со ссылкой на Директора матча от УЕФА "в гостевом секторе появился флаг, похожий на флаг России", сообщает Football.ua.

"Вот как видит инцидент UEFA. Директор матча сказал, что в Европе прекрасно понимают, насколько напряженная и наэлектризована сейчас ситуация в Украине. По их информации, в гостевом секторе появился флаг, похожий на флаг России. Именно это и вызвало негатив у болельщиков, которые бросились его ликвидировать. Но опять же по информации UEFA это был французский флаг, который в перевернутом состоянии (повернутом на 90 градусов – прим.) соответствует российскому" - рассказал Семенко.

Кроме того, вице-президент ФК "Динамо" отметил: "Безусловно, наша вина в этом инциденте тоже должна присутствовать. Оказалось, нет. Наоборот, представители UEFA нас успокоили и заверили, что в данной ситуации не стоит искать слишком страшных вещей. Было бы значительно хуже, если бы потасовка прошла вблизи поля или на самом поле. А поскольку все это происходило недалеко от трибун, быстро утихомирилось и не несло угрозы игрокам, отношение к ситуации гораздо смягчается". 

Прокомментировал Семененко и возможные санкции: "Наказание для стадиона? Не думаю, что оно будет слишком суровым. Но пока не будем гадать. Об этом станет известно несколько позже“, - отметил вице-президент "Динамо".

Как сообщал УНИАН, накануне, во время матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Динамо" - "Генгам", произошел инцидент с участием болельщиков украинского клуба, которые ринулись на сектор с фанами "Генгама". Стюардам и силам правопорядка, находившимся на стадионе, удалось быстро успокоить ситуацию и вернуть болельщиков "Динамо" на свои места. 

Тем не менее, матч прерывался на 7 минут и существовала угроза того, что игра вообще не будет доиграна, а "Динамо" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

В итоге, матч был доигран, "Динамо" выиграло со счетом 3:1 и по сумме двух игр вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

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