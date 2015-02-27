Вице-президент "Динамо" объяснил причины гнева фанов на матче с "Генгамом"

По информации Семененко, со ссылкой на Директора матча от УЕФА "в гостевом секторе появился флаг, похожий на флаг России", сообщает Football.ua.

"Вот как видит инцидент UEFA. Директор матча сказал, что в Европе прекрасно понимают, насколько напряженная и наэлектризована сейчас ситуация в Украине. По их информации, в гостевом секторе появился флаг, похожий на флаг России. Именно это и вызвало негатив у болельщиков, которые бросились его ликвидировать. Но опять же по информации UEFA это был французский флаг, который в перевернутом состоянии (повернутом на 90 градусов – прим.) соответствует российскому" - рассказал Семенко.

Кроме того, вице-президент ФК "Динамо" отметил: "Безусловно, наша вина в этом инциденте тоже должна присутствовать. Оказалось, нет. Наоборот, представители UEFA нас успокоили и заверили, что в данной ситуации не стоит искать слишком страшных вещей. Было бы значительно хуже, если бы потасовка прошла вблизи поля или на самом поле. А поскольку все это происходило недалеко от трибун, быстро утихомирилось и не несло угрозы игрокам, отношение к ситуации гораздо смягчается".

Прокомментировал Семененко и возможные санкции: "Наказание для стадиона? Не думаю, что оно будет слишком суровым. Но пока не будем гадать. Об этом станет известно несколько позже“, - отметил вице-президент "Динамо".

Как сообщал УНИАН, накануне, во время матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Динамо" - "Генгам", произошел инцидент с участием болельщиков украинского клуба, которые ринулись на сектор с фанами "Генгама". Стюардам и силам правопорядка, находившимся на стадионе, удалось быстро успокоить ситуацию и вернуть болельщиков "Динамо" на свои места.

Тем не менее, матч прерывался на 7 минут и существовала угроза того, что игра вообще не будет доиграна, а "Динамо" будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

В итоге, матч был доигран, "Динамо" выиграло со счетом 3:1 и по сумме двух игр вышло в 1/8 финала Лиги Европы.