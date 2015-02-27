Динамо и Днепр могут встретиться между собой в 1/8 финала Лиги Европы

Как информирует официальный сайт УЕФА, соперники из одной страны могут играть друг против друга, пишет Чемпион.

В корзину будут помещены 16 шаров с названиями клубов. Команда, шар с названием которой достанут из корзины первой, проведет первый матч 1/8 финала в родных стенах против клуба, который вытащат из корзины следующим.

В результате будет образовано восемь пар. Матчи этой стадии состоятся 12 и 19 марта.

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Отметим, что сайт УЕФА ничего не пишет о возможной встрече клубов из Украины и России.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 27 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

Команды, которые вышли в 1/8 финала:

Динамо (Киев, Украина)

Днепр (Днепропетровск, Украина)

Вольфсбург (Германия)

Торино (Турин, Италия)

Зенит (Санкт-Петербург, Россия)

Севилья (Испания)

Брюгге (Бельгия)

Бешикташ (Стамбул, Турция)

Вильярреал (Испания)

Динамо (Москва, Россия)

Интернационале (Милан, Италия)

Рома (Рим, Италия)

Эвертон (Ливерпуль, Англия)

Наполи (Неаполь, Италия)

Фиорентина (Флоренция, Италия)

Аякс (Амстердам, Нидерланды)

Напомним, киевское Динамо в 1/16 финала с большим трудом прошло французский клуб Генгам.

В то же время, днепропетровский Днепр сыграл вничью с греческим Олимпиакосом.