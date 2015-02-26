"Динамо" обыграло "Генгам" в 1/16 финала Лиги Европы

В Киеве завершился матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало французский "Генгам" и выиграло со счетом 3:1.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Игра началась с активных атак французов, но в середине первого тайма киевляне перехватили инициативу и Лукаш Теодорчик открыл счет в матче. А после перерыва события развивались крайне динамично. На 46-й минуте Виталий Буяльский удвоил преимущество киевлян. Но, уже на 66-й минуте, Кристоф Манданне забил ответный мяч и выровнял шансы команд по сумме двух игр - 2:1. Решающим оказался эпизод в штрафной, когда французы сбили Лукаша Теодорчика. Пенальти реализовал Олег Гусев - 3:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, "Динамо" вышло в 1/8 финала соревнований, обыграв французский клуб по сумме двух матчей с итоговым счетом 4:3.