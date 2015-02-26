"Украинские атаманы" и "Кубинские укротители" успешно прошли процедуру взвешивания перед матчем WSB

По ее итогам все боксеры вложились в лимит своих весовых категорий, сообщает пресс-служба "атаманов".

Украинский клуб в матче против действующих чемпионов WSB будут представлять четыре легионера – узбеки Хасанбой Дусматов (до 49 кг) и Хоршид Норматов (до 75 кг), киргиз Омурбек Малабеков (до 56 кг) и белорус Сергей Корнеев (до 91 кг). Также на ринг выйдет украинец Владимир Матвийчук (до 64 кг.).

Состав пар матча «Украинские атаманы» - «Кубинские укротители»

До 49 кг. Хасанбой Дусматов – Йоахнис Аргилагос Перес

До 56 кг. Омурбек Малабеков – Энди Круз Гомес

До 64 кг. Владимир Матвийчук – Ясниер Толедо Лопес

До 75 кг. Хоршид Норматов – Арлен Лопес Кардона

До 91 кг. Сергей Корнеев – Эриснальди Костилья Савон

Матч «Украинские атаманы» - «Кубинские укротители» состоится 27 февраля в столичном Дворце спорта.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матчевой встречи в 21-30.