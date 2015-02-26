Украинец Стаховский проиграл в четвертьфинальном матче теннисного турнира в Дубае
17:03, 26 февраля 2015Спорт
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Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел выйти в полуфинал турнира ATP-500 с призовым фондом 2,082 млн. долларов в Дубае (ОАЭ).
Сергей Стаховский остановился в Дубае на стадии четвертьфинала / Reuters
В четвертьфинальном матче украинец в упорной борьбе уступил четвертой ракетке турнира чеху Томашу Бердыху (8-й - в мировой классификации) - 3:6, 6:4, 2:6, сообщает Теннисный портал Украины.
На счету Стаховского три двойные ошибки, а вот его соперник отличился 9 подачами навылет.
Стаховский заработал на этом турнире 52 тыс. долларов призовых и 90 рейтинговых очков.
Таким образом, единственным украинцем, оставшимся в числе участников теннисных турниров нынешней недели, является Александр Долгополов. который в ночь на пятницу в Акапулько (Мексика) сыграет в матче 1/4 финала с Кеи Нисикори (Япония).
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