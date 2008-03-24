«Динамо» обиделось на болельщиков

Вратарь Александр Шовковский прокомментировал победу над «Кривбассом» и озвучил претензии команды к болельщикам.

"Мне бы хотелось перейти от перипетий матча и остановиться на другом вопросе. У нас очень хорошие и справедливые болельщики. Они четко выражают свои требования к игрокам «Динамо» и даже когда у нас не все удачно складывается, приходят на стадион поддержать нас. За это мы им благодарны!

Но есть один аспект, который я, как капитан команды, не могу оставить без внимания. Мы составляем единое целое. Когда я говорю «Мы», имею в виду, в первую очередь, команду. И сейчас хочу сказать от имени всех игроков. Мы считаем, что если идет пренебрежение в адрес одного игрока – обида наносится всей команде в целом. И сегодня в знак протеста услышанных высказываний на трибунах, в частности – в адрес Владислава Ващука, мы не подошли поблагодарить болельщиков. Это наш своеобразный протест. У нас нет другого способа донести свою позицию. Игроки не могут вынудить болельщиков это сделать, но мы можем показать свою позицию к таким поступкам. Считаю, у нас не должно быть выгораживания или прославления отдельного игрока. Повторюсь, в данном случае я выражаю позицию всей команды", - заявил Шовковский.

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