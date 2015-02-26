Лига Европы, 1/16 финала, "Олимпиакос" - "Днепр": видео онлайн-трансляция

Это будет ответная игра первой стадии плей-офф - 1/16 финала турнира.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Киеве, завершился победой номинальных хозяев поля - "Днепра" - со счетом 2:0. Команда победила благодаря голам Джабы Канкавы и Руслана Ротаня. Матч состоялся в Киеве, так как УЕФА до сих пор не отменил свою инструкцию относительно небезопасности проведения матчей на территории Украины восточнее и южнее Киева. Кроме Донецка и Луганска, международные игры до сих пор запрещено проводить в Днепропетровске, Харькове и Одессе, где стадионы полностью отвечают всем нормам и требованиям УЕФА.

До нынешнего противостояния "Днепр" никогда не встречался с командами из Греции. В то же время, "Олимпиакос" в четырех прошлых домашних матчах с представителями Украины добился двух ничьих при двух поражениях. Более того, греки ни разу не сумели завершить матч против украинцев без пропущенных голов.

В то же время, "Олимпиакос" выиграл шесть последних домашних поединков на европейской арене. А "Днепр" в семи последних гостевых еврокубковых матчах одержал всего одну победу при 2 ничьих и 4 поражениях. В текущем розыгрыше турнира днепропетровцы выиграли в гостях только у "Карабаха" (2:1).

Наконец, "Олимпиакос" не выигрывал двухматчевые противостояния в плей-офф еврокубков с сезона 2011/12, когда выбил на стадии 1/16 финала российский "Рубин" (Казань). "Днепр" вышел в 1/16 финала турнира в четвертый раз, если брать отсчет с сезона 2004/05, когда еще в рамках Кубка УЕФА появился групповой этап, но во второй этап плей-офф днепропетровцы пока не пробились ни разу.

В сегодняшнем матче "Днепр" может позволить себе проиграть с минимальной разницей в 1 мяч (с любым счетом) или в 2 мяча, если сам забьет (1:3, 2:4 и т.д.). Разумеется, "Днепр" также устроит ничья или победа. При счете 2:0 в пользу хозяев будет назначено дополнительное время, в при необходимости - серия пенальти. "Олимпиакос" устроит только победа с крупным счетом (3:0, 4:1, и т.д.).

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается греческий клуб. Ставки на победу "Олимпиакоса" принимаются с коэффициентом 1,65 к 1, в то время как на ничью - 3,49 к 1, а на победу "Днепра" - 5,04 к 1.

В то же время, букмекеры не верят в победу "Олимпиакоса" с крупным счетом и фаворитом в борьбе за выход в следующий круг является "Днепр". Ставки на проход "Днепра" принимаются с коэффициентом 1,23 к 1, в то время как на успех "Олимпиакоса" по сумме двух игр - 3,80 к 1.

Стартовые составы команд:

Олимпиакос: 16. Роберто, 23. Сиовас, 26. Масуаку, 45. Фелипе Сантана, 5. Миливоевич, 6. Афеллай, 9. Дурмаз, 11. Касами, 14. Элабделлауи, 7. Митроглу, 10. Домингес

Запасные: 42. Медьери, 24. Авлонитис, 8. НДинга, 25. Фортунис, 77. Доссеви, 17. Диамантакос, 27. Бенитес Х.

Днепр: 71. Бойко, 6. Эжидио, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 25. Федорчук, 29. Ротань, Матеус, 10. Коноплянка

Запасные: 77. Шелихов, 39. Сваток, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 9. Калинич