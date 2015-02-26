Лига Европы, 1/16 финала, "Динамо" - "Генгам" - 3:1: текстовая онлайн-трансляция

Это будет ответная игра 1/16 финала турнира.

Неделю назад в первом матче во Франции успех сопутствовал "Генгаму", который одержал волевую победу со счетом 2:1. На гол португальского легионера "Динамо" Мигела Велозу хозяева ответили точными ударами Клодьо Бовю и Мустафы Диалло. Отметим также, что тот матч был омрачен скандалом, когда в концовке первого тайма судья в течении нескольких минут немотивированно удалил сразу двух игроков украинской команды, оставив гостей вдевятером против 11 футболистов соперника.

До первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА соперники ранее не встречались, равно как "Генгам" никогда не пересекался в еврокубках с представителями Украины. Статистика же "Динамо" в домашних матчах с французскими клубами выглядит так - 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Из семи последних домашних встреч с командами этой страны киевляне выиграли лишь одну. Вместе с тем, все три домашних матча в текущей Лиге Европы (групповой этап сезона 2014/15) "Динамо" выиграло с разницей в два мяча. Те матчи состоялись осенью. Если так закончится и игра с "Генгамом", то "Динамо" попадет в 1/8 финала.

В сегодняшнем матче "Динамо" устроит победа с минимальным счетом 1:0, либо победа с разницей в 2 мяча. При повторении счета первой игры - 2:1 в пользу хозяев поля, будет назначено дополнительное время, а в случае необходимости - серия пенальти. Если же "Динамо" выиграет со счетом 3:2, 4:3 и т.д. в следующий раунд выйдет французский клуб за счет большего количества забитых голов на поле соперника. Также, разумеется, "Генгам" устроит ничья или победа с любым счетом.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Динамо", ставки на победу которого принимаются с коэффициентом 1,64 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из расчета 3,46 к 1, на победу французов - 5,27 к 1.

На выход в следующий круг ставки на "Динамо" принимаются из расчета 1,75 к 1, на "Генгам" - 1,99 к 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 4. Велозу, 17. Рыбалка, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 7. Ленс, 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 26. Бурда, 34. Хачериди, 28. Чумак Е., 45. Калитвинцев В., 85. Мбокани, 91. Теодорчик

Генгам: 1. Лоссль, 3. Ангуа, 7. Левек, 15. Сорбон, 2. Якобсен, 10. Санхаре, 12. Бове, 18. Матис, 26. Жиресс, 13. Манданн, 23. Пье

Запасные: 30. Самасса, 5. Диалло М., 6. Бака, 20. Лоран Дос Сантос, 24. Ятабаре, 29. Кербра, 33. Коко

Стоит отметить, что атмосфера на арене НСК "Олимпийский" потрясающая. Объявленная клубом "футбольная мобилизация", после того, что сделал арбитр с "Динамо" неделю назад в Генгаме, сделала свое дело. На трибунах почти аншлаг. Совсем почти... Редкие свободные места все-таки проглядываются.

В общем, болельщик свое дело сделал. Пришел. Слово за игроками "Динамо".

То ли снег, то ли дождь... В общем, погодка так себе. Но это не главное. Главное сегодня - результат.

Матч начался!

1. Рыбалка получает предупреждение. Удар бутсой пришелся прямо в голову Манданну. Похоже, шведский рефери даже пожалел "Динамо". Эмоции зашкаливают...

2. Жиресс подавал штрафной, Шовковский дотянулся до мяча рукой и сбросил на Велозу.

3. Французы провели еще одну флангову атаку. Ленс активными действиями заставил соперника выбить мяч в аут. Французы гораздо активнее начали игру.

5. Первая атака "Динамо" - Вида сделала неточный навес в штрафную, защитники "Генгама" выбили мяч.

6. Угловой подали французы. Пье подал на ближнюю штангу, Шовковский забрал мяч в руки.

7. Предупреждение капитану "Генгама" Матису. Очень грубо сбил Буяльского. Штрафной подают киевляне.

8. Замена потребуется Буяльскому... Теодорчик готовится выйти на поле.

9. Опасный штрафной выполнили киевляне, но вратарь и защитники отбились совместными усилиями. Плюс, Вида перестарался и нарушил правила.

10. Замена в "Динамо". Теодорчик вышел вместо Велозу. Травма у португальца. Буяльский остается в игре.

11. Французы вновь атакуют флангом, но защитники перехватили мяч и Кравец начинает атаку.

12. Еще одна атака французов. Матисс забрасывал мяч в штрафную, но Вида спокойно принял передачу от соперника и отпасовал Шовковскому.

13. И вновь попытка атаковать французов. Левек упустил мяч на бровке... Киевляне очень редко покидают свою половину поля.

14. Ленс попытался пробить по воротам соперника. но удар получился корявенький...

16. Еще один навес киевлян с дальней дистанции, вратарь Лоссль на высоте. Ленс подавал с фланга.

17. Ответ французов - Кравец отобрал мяч у соперника и нейтрализовал атаку.

18. Еще одна атака французов завершилась грубым приемом Манданна на Виде. Травму получил динамовец... Между тем, очень опасно атаковал "Генгам".

20. Ответ киевлян - подача верхом в штрафную и Теодорчик в борьбе с защитником бьет мимо ворот.

22. Вновь киевляне атакуют - Вида навешивает в штрафную, но Буяльский не успевает к мячу.

23. Ленс прошел вдоль бровки до лицевой линии, но подать в штрафную так и не сумел. В борьбе с соперником упустил мяч за лицевую линию.

25. Еще одна подача Ленса в штрафную - и вновь неточно. Прямо на ногу защитника, который выбил мяч.

26. "Генгам" в последнем матче чемпионата Франции проиграл "Монпелье" - 0:2. Что-то будет сегодня...

27. Комбинация Теодорчик - Гусев была красивая, но не эффективная. Вратарь забрал мяч в руки.

28. Углововй подавали киевляне после того как мяч попал во француза после подачи Виды. Гусев подавал угловой, но защитники отбились.

29. Игра проходит в середине поля.

30. Атака киевлян - Гусев навешивал, но защитник выбил мяч на угловой.

31. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! Гусев навесил с углового и Теодорчик открывает счет в матче ударом головой, 1:0.

32. Французский тренер явно задумался. Что-то надо срочно делать...

33. Французы били опаснейший штрафной после нарушения правил от Виды. Бове попал в "стенку".

34. Тут же французы подали угловой, но защитники "Динамо" отбились.

35. Кравец ударил местров с 40-ка вратарь парировал очень коварный удар. В такую погоду - очень коварный.

37. Французы пытаются атаковать - защитники "Динамо" на высоте.

38. Гусев в борьбе с тремя соперниками сумел сохранить мяч - аут для "Динамо".

39. Угловой подавали киевляне, Гусев подал мяч и Кравец нанес удар прямо в защитника.

40. Ответ французов - Жиресс не смог как следут подать с фланга.

41. И вновь атакую французы - Жиресс бьет в упорс нескольких метров, попадает прямо в Шовковского.

42. Динамовцы контролируют мяч в центре поля.

43. Углововй подает "Динамо" - защитники выбили мяч.

44. Кравец выпустил мяч за лицевую линию в борьбе с защитником. Неудачная атаки "Динамо".

45. Судья добавил 3 минуты.

45+1. Ленса травмировал кто-то из французов. Неопасная травма.

45+3. Жиресс пробил очень опасно, прямо по центру поля - Шовковский поймал мяч.

ПЕРЕРЫВ

Ухххх.... Как-то неуверенно начинала "Динамо"-машина этот матч, но как всякий механизм, потом раскочегарилась. Гол стал следствием высочайшего индивидуального мастерства Гусева, отлично подавшего угловой, и Теодорчика, не менее красиво сыгравшего головой. Все остальное - дело техники, а где-то везения и высочайшего индивидуального мастерства Шовковского. Все вместе.

Впрочем, легкой жизни никто и не обещал. Да, "Динамо" лучше по всем параметрам, но сезон в Украине еще не начался, опыта официальных игр у команды нет, игровые кондиции не те...

Во втором тайме будет еще тяжелее. Но, в лучшее верится.

Второй тайм начался!

46. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! 2:0!!! Киевляне сразу пошли в атаку и Буяльский забил шикарным ударом с лету с линии штрафной площади.

47. Буяльский получил желтую карточку. Празднуя гол сбросил футболку.

48. Французы нарушают правила в центре поля на Лэнсе.

49. ТЕОДОРЧИК.... Чуть-чуть не хватило ему до того, чтобы забить третий гол в ворота "Генгама".

50. Человек 20 болельщиков "Генгама" все-таки добрались до Киева. Несмотря на заявления официальных лиц клуба, которые назвали визит фанатов в Киев крайне нежелательным из соображений безопастности.

52. Сбил Теодорчика француз Ангуа. Грубить начинают гости...

53. Киевляне контролируют мяч на своей половине поля. Вперед пока не идут.

54. Ленс бьет по воротам - попал точно в руки Лосселя.

55. Угловой подавали динамовцы - Гусев навесил с фланга, а Теодорчик упустил еще один шанс оформить собственный дубль не реализовав очень выгодный момент.

57. Теперь штрафной подавал Гусев - Вида головой пробил мимо ворот.

58. Ответ "Генгама" - Жиресс пробил по воротам, но крайне неточно.

59. Ответ "Динамо" - Ленс пробил низом, рядом со штангой.

60. Угловой подал Гусев - Матисс выбил мяч. Вторая волна атаки завершилась ударом Виды в борьбе мимо ворот.

61. Замена у "Генгама": Матисса заменил Диалло.

62. Угловой подали французы - Бовэ очень опасно бил головой, но мяч прошел рядом со штангой.

63. Вновь пытался атаковать "Генгам", но Шовковский надежен на последнем рубеже.

65. Французы контролируют мяч, но в атаке у них явно ничего не получается. Пока...

66. ГОЛ! 2:1 Многоходовая комбинация французов завершается ударом Манданна.

67. Полное равенство в счете. Может быть дополнительное время и серия пенальти.

68. Абсолютно неожиданное развитие событий. Начало второго тайма ничего подобного не предвещало. А сколько моментов было у "Динамо" забить третий гол....

69. На виде нарушили правила французы. Штрафной с боковой лини подают динамовцы.

70. Гусев подал штрафной - вратарь "Генгама" забрал мяч.

71. Французы вновь атакуют, но мяч не доходит да Манданны. Было потенциально очень опасно.

72. Жиресс подавал угловой - Бовэ пробил головой мимо ворот... Очень опасны француузы в эти минуты.

73. Замена в "Динамо": Буяльского заменил Евгений Чумак, 19-летний воспитанник "Динамо", полузащитник. Ребров удивляет...

74. ПЕНАЛЬТИ! Французы сбили Теодорчика.

75. ГУСЕВ ЗАБИВАЕТ ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! 3:1!

76. Теперь абсолютно точно ясно, что дополнительного времени не будет. Больше пока неясно ничего.

77. Удар Левэка - выше ворот. К тому же, Шовковский контролировал полет мяча.

78. Замена у "Генгама" - Ятабаре выходит вместо Жиресса.

79. Этого еще не хватало!!! Болельщики "Динамо" выбежали на беговые дорожки НСК "Олимпийский"...

80. Арбитр уводит команды с поля... МАЛАДЦЫ!!! Фаны "Динамо". Нет слов....

80. Стадин кричит "Ганьба" тем , кто пытается сорвать матч. Есть еще много эпитетов, но не буду их употреблять...

80. Матч остановлен на неопределенное время...

80. Игра продолжена. Спутся 5-ть минут Впрочем, "Динамо" и стадион все равно теперь ждут большие санкции от УЕФА.

81. Первые минуты после возобновления игры проходят без опасных моментов. Игроки явно "остыли".

82. Опаснейший момент для "Динамо" - Гусев бьет мимо ворот.

83. Предупреждение Ленсу за нарушение в центре поля.

84. Динамовцы разыграли штрафной - Ленс навесил во вратарскую, но защитники выбили мяч.

85. Замена у Динамо: Калитвинцев выходит вместо Гусева.

86. Вида умелыми дейтсвиями в обороне прервал атаку "Генгама".

87. Штрафной "Генгама" - Драгович выбил мяч из штрафной после опаснейшей подачи соперников.

88. КРАВЕЦ!!! Не использовал опаснейший момент...

89. ШОВКОВСКИЙ!!!! Браво, Сашо! Манданн едва не перевернул ударом головой все с ног на голову.

90. Судья добавил всего 2 минуты.

90+1. Бовэ головой пробил выше ворот. На "волоске" было "Динамо"...

90+2. Вида получил травму в борьбе с соперником. Кровь из носа идет.

90+3. Антуанеш подставился под соперника - штрафной в пользу "Динамо".

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ПОБЕДА!!!!

НЕВЕРОЯТНО СЛОЖНАЯ И В УПОРНЕЙШЕЙ БОРЬБЕ ДОБЫТАЯ ПОБЕДА!

Всех с победой!

Спасибо за внимание!

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