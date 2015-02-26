"Финикс" прервал серию неудач в регулярном чемпионате НБА победой в Денвере

Команда Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс", в которой выступает украинский легионер Алексей Лэнь, прервала серию неудач из 5 поражений подряд, выиграв матч в Денвере у местных "Наггетс" - 110:96, сообщает официальный сайт лиги.

"Финикс" мощно провел стартовую 12-минутку матча, создав себе преимущество по итогам первой четверти в 9 очков - 35:26. Правда, во 2-й четверти хозяева немного сократили отставание от соперника (25:23). Но, после большого перерыва гости не только удерживали свое преимущество, а увеличивали его с каждым игровым отрезком. Третья четверть завершилась со счетом 25:22 в пользу солнечных, а четвертая - 27:23.

В итоге, преимущество гостей достигло 14 баллов.

Алексей Лэнь отыграл 21 минуту, за которые набрал 6 очков (2/8 с игры и 2/4 со штрафных), 10 подборов (5 в атаке), 1 блок-шот, допустил 1 потерю и получил 4 персональных замечания.

Таким образом, "Финикс" одержал 30-ю победу в чемпионате при 28 поражениях. Команда по-прежнему находится на 10-м месте в турнирной таблице Конференции "Запад" не попадая в плей-офф. Согласно регламенту НБА, в турнир на выбывание, где и разыгрывается звание чемпиона лиги, попадают по 8 сильнейших команд от Восточной и Западной конференций.