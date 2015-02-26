Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько

В матче второго круга киевлянин, посеянный под 5-м номером, за час справился с 57-й ракеткой мира Андреасом Хайдером-Мауэром из Австрии - 6:2, 6:3, сообщает Теннисный портал Украины.

На счету Долгополова 5 эйсов в этом матче.

Следующим соперником украинца станет лидер посева - японец Кеи Нисикори, занимающий 5-е место в мировой классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На данный момент счет личных встреч между соперниками 2:0 в пользу представителя Японии.

В свою очередь, Леся Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA, который также проходит в Акапулько.

В матче второго раунда киевлянка уступила пятой ракетке турнира Тими Бачински из Швейцарии - 2:6, 6:7(4). На счету Цуренко 1 эйс и 6 двойных ошибок. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Турнир в Акапулько продлится до 1 марта.