Президент МОК отметил прогресс в подготовке к Играм-2016 в Рио

Участники визита остались довольны заметным прогрессом Рио-де-Жанейро в сфере строительства спортивных объектов, привлечении волонтеров и подготовкой к эстафете Олимпийского огня, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В частности, президент МОК Томас Бах отметил: «Мы увидели, что за последние два месяца в подготовке к Играм-2016 наметился значительный прогресс. Я из тех людей, которые предпочитают не искать проблемы, а решать их. Мы видим, что здесь есть некоторые отставания от сроков, однако я уверен, что мы усилим совместную работу с властями страны. Сейчас самое время, чтобы внести некоторые коррективы в нашу общую работу. Я хочу, чтобы после церемонии закрытия Игр в 2016 году мы могли сказать местным жителям, что благодаря проведению такого значительного олимпийского форума Рио-де-Жанейро стал лучше и безопаснее, чем до того, как город был объявлен хозяином Олимпийских игр в 2009 году».

Члены Координационной комиссии также провели рабочую встречу с презентом Бразилии Дилмой Руссефф, которая выразила готовность и впредь всячески поддерживать подготовку к самым главным стартам четырехлетия.

Сейчас Оргкомитет Рио-2016 вступает в наиболее интенсивный этап подготовки, где, в частности, детализируется план проведения тестовых соревнований.

Следующий визит Координационной комиссии запланирован на август 2015 года.