"Монако" и "Байер" выиграли матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Это были первые матчи 1/8 финала турнира.

Игра в Лондоне неожиданно прошла с преимуществом гостей, где "Монако" не уступал "Арсеналу" в игровых моментах, а в реализации голевых эпизодов французы существенно превзошли оппонентов.

На 38-й минуте счет красивым ударом с дальней дистанции из-за штрафной площади открыл Жоффрей Кондогбия. Справедливости ради стоит отметить, что мяч по пути в ворота попал в защитника "Арсенала" и вратарь был дезориентирован, не сумев даже попытаться отбить этот удар. А сразу же после перерыва, на 53-й минуте, болгарский легионер "Монако" Димитар Бербатов не менее красивым ударом удвоил преимущество гостей - 0:2. И лишь на 90-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен ударом из-за штрафной сократил преимущество соперника в счете (1:2). Но, в добавленное арбитром время, на 94-й минуте Янник Феррейра-Карраско ударом в дальний нижний установил окончательный счет в матче - 1:3.

В параллельно проходившем матче в Леверкузене, единственный гол на 57-й минуте в составе немецкого клуба забил Хакан Чалханоглу. Более того, на 76-й минуте Тиагу заработал удаление, получив вторую желтую карточку и, автоматически, красную вследствие чего "Атлетико" концовку матча доигрывал в меньшинстве.

Ответные матчи в обеих парарх состоятся 17 марта, соответственно, в Монако и Мадриде.