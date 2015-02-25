Украинка Свитолина уступила экс-первой ракетке мира на теннисном турнире в Дохе

В матче второго раунда харьковчанка за 2 часа 16 минут уступила экс-первой ракетке мира двухкратной победительнице Открытого чемпионата Австралии Виктории Азаренко из Беларуси, сообщает Теннисный портал Украины.

Игра проходила в упорной борьбе и Свитолиной удалось даже выиграть одну партию, но на большее ее не хватило - 3:6, 7:6(4), 1:6.

На счету украинки 2 эйса и 5 двойных ошибок. Кроме того, в выигранной второй партии украинка сумела отыграть один матчбол соперницы на своей подаче.