Украинка Свитолина уступила экс-первой ракетке мира на теннисном турнире в Дохе
22:38, 25 февраля 2015Спорт
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Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA Premier в Дохе (Катар).
Свитолина завершила выступления на турнире в Дохе / sapronov-tennis.org
В матче второго раунда харьковчанка за 2 часа 16 минут уступила экс-первой ракетке мира двухкратной победительнице Открытого чемпионата Австралии Виктории Азаренко из Беларуси, сообщает Теннисный портал Украины.
Игра проходила в упорной борьбе и Свитолиной удалось даже выиграть одну партию, но на большее ее не хватило - 3:6, 7:6(4), 1:6.
На счету украинки 2 эйса и 5 двойных ошибок. Кроме того, в выигранной второй партии украинка сумела отыграть один матчбол соперницы на своей подаче.
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