Сборная Украины по женской борьбе примет участие в Кубке мира

На данный момент, украинские спортсменки-борцы проходят подготовительный сбор на олимпийской базе в Конча-Заспа, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

По результатам жеребьевки Кубка мира украинки выступят в группе «В» с командами России, Монголии и Швеции.

В группе «А» встретятся спортсменки из Японии, Польши, США и Азербайджана.

Состав сборной Украины: Ольга Шнайдер (48 кг), Татьяна Лазарева (53 кг), Татьяна Омельченко (55 кг), Анна Василенко (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг), Екатерина Бурмистрова (75 кг).

Кубок мира по женской борьбе пройдет с 7 по 8 марта в Санкт-Петербурге (Россия).