Гендиректор ФК "Металлист" подтвердил проведение домашних игр команды на стадионе в Харькове

Команда будет проводить игры на стадионе в Харькове, сообщает пресс-служба ФК "Металлист".

В частности, Нотченко отметил: "После длительных и тяжелых переговоров, вызванных отсутствием понимания ситуации у руководства ОСК «Металлист», при поддержке и помощи движения фанатов Ultras Харьков, и благодаря личному содействию главы Харьковской областной государственной администрации Игоря Львовича Райнина футбольному клубу удалось договориться об аренде стадиона «Металлист» до конца сезона".

Касательно вопроса, рассматривался ли вариант с проведением домашних матчей на стадионе в городе Сумы, гендиректор отметил: "Да, такой вариант действительно был. И мы искренне благодарны руководству сумского стадиона «Юбилейный», которое было готово принять харьковский клуб. Но приоритетом для нас всегда оставался Харьков и харьковские болельщики. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы найти компромисс с руководством стадиона «Металлист». И сейчас мы можем с уверенностью сказать – «Металлист» будет играть в Харькове на родном стадионе".