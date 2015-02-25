Тренер "Динамо" Ребров: Слабые стороны есть у любой команды, «Генгам» не исключение

Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции в Киеве.

В частности, Ребров отметил: "Слабые стороны есть у любой команды, и «Генгам» не исключение. Хочу отметить, что то, что мы забили первый мяч, и то, как играли первые 40 минут, меня удовлетворило. Хотя нам было тяжело, мы играли первый матч сезона. И я думаю, что завтра нужно взять все то хорошее, что было в первом матче, еще раз проанализировать и сыграть на максимуме своих возможностей".

В свою очередь, говоря о преимуществах соперника тренер "Динамо" отметил: "Мы знаем о силе контратак «Генгама». Но мы справлялись с этим козырем соперника в первом матче. И в первые 40 минут игры не давали им контратаковать. Прошла разве что контратака у Санкаре, которую мы нейтрализовали. Я думаю, что завтра они будут играть так же. Мы понимаем, что большую часть своих мячей они забивают после контратак, и мы это учтем".

Говоря о вероятности попадания Мбокани и Гармаша в состав, тренер отметил: "Вероятность есть. Мбокани вчера тренировался в общей группе, сегодня тоже будет. Но нужно смотреть на состояние игроков, готовы ли они терпеть и работать в такой важной для нас игре. И важно не рисковать здоровьем игроков. Это важные для нас игроки и не хотелось бы, чтобы перед стартом второго круга УПЛ они выпали".

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Генгам" состоится 26 февраля в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Первая игра между командами, состоявшаяся 19 февраля во Франции, завершилась скандальной победой хозяев со счетом 2:1. По ходу матча, в концовке первого тайма при счете 0:1 в пользу "Динамо", арбитр удалил двух игроков, оставив украинский клуб вдевятером против 11 соперников.