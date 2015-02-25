Президент "Украинских атаманов" готов снять команду с соревнований WSB из-за предвзятого судейства

В матче, который состоялся 21 февраля в Волгограде, и в котором украинская команда уступила россиянам 0:5, по мнению президента «атаманов», счет матчевой встречи совершенно не соответствовал реальному ходу событий в ринге, сообщает пресс-служба "атаманов".

По этому поводу Владимир Продивус выразил недовольство действиями судей матча и подчеркнул, что будет отстаивать интересы команды перед руководством AIBA: «По моему мнению, в Волгограде нашу команду откровенно ограбили и сделали это на глазах у всего мира. Закрывать глаза на подобные вещи я не буду. В России у нас не только отобрали две победы, а еще и лишили наших боксеров шансов на дальнейшую борьбу за Олимпийские лицензии. А это более чем принципиальный вопрос для меня как президента клуба и Федерации бокса Украины. Вечер бокса в России показал, что мы имеем конкурентную команду, которая может навязать борьбу сильнейшим командам. Однако бороться еще и против третьей силы, которой в матче с россиянами выступила судейская бригада, я не вижу смысла. Мы за честную борьбу и справедливые результаты. Я не думаю, что боксеры и тренерский состав «Команды России» были заинтересованы в подобных вещах. По моему мнению, российская команда не нуждается в посторонней помощи для того чтобы побеждать. Но случилось то, свидетелями чего стали все мы».

Кроме того, Продивус отметил: «Я знаю, что протест по правилам мы подавать не можем. Однако, сидеть сложа руки я не буду, в первую очередь я не имею права это делать по отношению к самим боксерам и тренерскому составу, по отношение к их труду, стараниям и ради справедливости. Мы требуем проявлять уважение к себе и равное отношение со стороны судей ко всем командам Всемирной серии бокса. Поэтому мы уже выразили свое недовольство руководству WSB и вышлем официальное письмо в дирекцию AIBA с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и сделать все возможное, чтобы подобное в соревнованиях WSB больше не повторялось».

И в завершении президент ФБУ подчеркнул: «В случае, если наше письмо будет проигнорировано и подобный судейский беспредел будет повторяться в дальнейшем мы готовы к максимально решительным действиям. Если нас не услышат - мы снимем команду с соревнований».

Относительно ближайшего поединка против кубинской команды Владимир Продивус отметил: «В ближайшую пятницу мы будем соперничать с сильнейшей командой соревнований Всемирной серии бокса прошлого сезона. Поэтому, я уверен, что мы станем свидетелями интереснейших поединков. Я верю в нашу команду и верю в то, что мы дадим бой кубинцам».